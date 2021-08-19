Вместо подозреваемого во взятке Товмасяна Харьковский облсовет возглавила Егорова-Луценко

Представительница "Слуги народа" была единственной кандидатурой на должность руководителя совета. За нее в ходе внеочередного заседания проголосовали 76 депутатов.

В четверг, 19 августа, новым председателем Харьковского областного совета была избрана заместитель главы фракции "Слуга народа" Татьяна Егорова-Луценко. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

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По словам председателя счетной комиссии облсовета Виталия Панова, за кандидатуру Егоровой-Луценко проголосовали 76 депутатов из 120. По данным "Суспільного", представительница пропрезидентской фракции была единственным кандидатом на пост главы облсовета.

В июле прошлого года уже экс-председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер назначил Егорову Луценко своим первым заместителем. 18 августа 2020 года чиновница возглавила областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной COVID-19, а затем была назначена руководителем фракции "Слуга народа" в Харьковском облсовете.

Уже в апреле этого года новая глава Харьковской ОГА Айна Тимчук уволила Егорову-Луценко с должности первого заместителя. В июне мы сообщали, что политика также убрали с должности председателя фракции "Слуга народа", сделав ее первым заместителем председателя.

Ранее Фокус писал, что 17 августа подозреваемый во взяточничестве председатель Харьковского облсовета Артур Товмасян написал заявление об отставке. Сегодня депутаты поддержали его увольнение.

По версии следствия, в начале текущего года глава облсовета Товмасян вместе со своим заместителем Андреем Малышом требовал и получил взятку на сумму более миллиона гривен, за которую они обещали не отправлять в отставку главу Областного коммунального специализированного предприятия по выполнению норм экологической безопасности.

Тем временем Высший антикоррупционный суд определил Товмасяну меру пресечения в виде залога в размере 3 млн гривен. Эту сумму экс-глава облсовета уже перечислил на счет суда.