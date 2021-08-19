Замість підозрюваного в хабарі Товмасяна Харківську облраду очолила Єгорова-Луценко

Представниця "Слуги народу" була єдиною кандидатурою на посаду керівника ради. За неї в ході позачергового засідання проголосували 76 депутатів.

У четвер, 19 серпня, новою головою Харківської обласної ради було обрано заступницю голови фракції "Слуга народу" Тетяну Єгорову-Луценко. Про це повідомляє пресслужба облради.

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За словами голови лічильної комісії облради Віталія Панова, за кандидатуру Єгорової-Луценко проголосували 76 депутатів зі 120. За даними "Суспільного", представниця пропрезидентської фракції була єдиним кандидатом на пост голови облради.

У липні минулого року вже ексголова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер призначив Єгорову-Луценко своїм першим заступником. 18 серпня 2020 року чиновниця очолила обласний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, викликаної COVID-19, а потім була призначена керівником фракції "Слуга народу" в Харківській облраді.

Уже у квітні цього року нова голова Харківської ОДА Айна Тимчук звільнила Єгорову-Луценко з посади першого заступника. У червні ми повідомляли, що політика також прибрали з посади голови фракції "Слуга народу", зробивши її першим заступником голови.

Раніше Фокус писав, що 17 серпня підозрюваний у хабарництві голова Харківської облради Артур Товмасян написав заяву про відставку. Сьогодні депутати підтримали його звільнення.

За версією слідства, на початку поточного року голова облради Товмасян разом зі своїм заступником Андрієм Малюком вимагав та отримав хабар на суму понад мільйон гривень, за яку вони обіцяли не відправляти у відставку главу Обласного комунального спеціалізованого підприємства з виконання норм екологічної безпеки.

Тим часом Вищий антикорупційний суд визначив Товмасяну запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3 млн гривень. Цю суму ексголова облради вже перерахував на рахунок суду.