В Кривом Роге похоронили мэра Константина Павлова: с ним прощались тысячи человек (видео)
По информации журналистов, церемонию посетили более 70 тысяч человек. Константина Павлова похоронили на Центральном кладбище Кривого Рога.
В четверг, 19 августа, состоялись похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова. Могила покойного градоначальника находится на Центральном кладбище города. Об этом сообщает телеканал "1-й городской. Кривой Рог".
На погребении присутствовала вдова покойного, Елена Павлова, их сын Юрий, бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул и ряд народных депутатов от ОПЗЖ.
По информации журналистов, попрощаться с усопшим городским главой пришли более 70 тысяч человек.
Похороны мэра Кривого Рога: церемонию прощания с Павловым посетили тысячи людей
Фокус рассказывал, что с самого утра все желающие могли попрощаться с Константином Павловым в Криворожском драмтеатре имени Тараса Шевченко, и возле здания выстроилась многотысячная очередь пришедших проститься с усопшим мэром.
Telegram-канал PavlovskyNews сообщал, что церемонию прощания с усопшим городским главой Кривого Рога в театре посетили и мэр Днепра Борис Филатов с народным депутатом от "Слуги народа" Юрием Корявченком. Парламентарий рассказал журналистам, что общался с Павловым после его победы на местных выборах 2020 года.
"Было очень много проблем в городе. Обращались люди и я обращался к Константину Юрьевичу, как народный депутат к мэру", — сказал Корявченко.
Борис Филатов же заявил, что никогда не оценивает коллег, поскольку "это должны делать жители населенного пункта".
"Насколько я был наслышан — криворожане гордились и были довольны им. То, что произошло — это человеческая трагедия", — подчеркнул Филатов.
Издание "Страна" сообщало, что попрощаться с покойным мэром Кривого Рога приехали и его однопартийцы — нардепы от ОПЗЖ Илья Кива, Юрий Загородний и Александр Качный.
На церемонии прощания с Павловым появился и нардеп 5, 6 и 8 созывов Верховной Рады Александр Вилкул, являющийся также сыном экс-мэра Кривого Рога Юрия Вилкула.
Когда гроб с телом Павлова вынесли с театра собравшиеся возле здания горожане начали аплодировать.
Похороны Павлова: мэра Кривого Рога отпели в Свято-Николаевском храме
После церемонии прощания гроб с телом Константина Павлова доставили в Свято-Николаевский храм. Службу в нем вел Владыка Ефрем, митрополит Криворожский и Никопольский. Об этом сообщает Klymenko Time.
В церемонии отпевания покойного мэра Кривого Рога, судя по опубликованным снимкам, участвовал и нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский, который является диаконом Украинской православной церкви Московского патриархата.
Смерть мэра Кривого Рога: что известно об обстоятельствах гибели Павлова
Константин Павлов умер 15 августа. Его тело обнаружили на крыльце его загородного дома в селе Вольное, которое находится под Кривым Рогом. В груди Павлова было огнестрельное ранение, а рядом с телом лежал принадлежавший ему карабин.
В тот же день местный журналист рассказал, что полиция просмотрела видео камер наблюдения в жилище мэра Кривого Рога и обнаружила, что Павлов покончил жизнь самоубийством.
16 августа в сети опубликовали некоторые записи с камер видеонаблюдения, на которых, вероятно, запечатлены последние минуты жизни Константина Павлова. Судя по кадрам ролика, перед смертью мэр Кривого Рога находился в доме один. Также Павлов перед смертью, предположительно, вел с кем-то переписку.
Через некоторое время в сети обнародовали еще один ролик, на котором, предположительно, можно увидеть, сам момент выстрела.
Правоохранители рассматривают три версии смерти мэра Кривого Рога Кончстантина Павлова: "самоубийство", "убийство" и "неосторожное обращение с оружием".
Однопартийцы и близкие Павлова не верят в то, что он мог самостоятельно совершить суицид и предполагают, что "мэра Кривого Рога убили".