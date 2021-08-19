UA
UA
Разделы
Материалы
Политика Смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова

В Кривом Роге похоронили мэра Константина Павлова: с ним прощались тысячи человек (видео)

375
Похороны мэра Кривого рога Констанина Павлова
Констанина Павлова похоронили на Центральном кладбище Кривого Рога

По информации журналистов, церемонию посетили более 70 тысяч человек. Константина Павлова похоронили на Центральном кладбище Кривого Рога.

В четверг, 19 августа, состоялись похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова. Могила покойного градоначальника находится на Центральном кладбище города. Об этом сообщает телеканал "1-й городской. Кривой Рог".

На погребении присутствовала вдова покойного, Елена Павлова, их сын Юрий, бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул и ряд народных депутатов от ОПЗЖ.

По информации журналистов, попрощаться с усопшим городским главой пришли более 70 тысяч человек.

Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова
Похороны мэра Кривого рога Констанина Павлова
Констанина Павлова похоронили на Центральном кладбище Кривого Рога
Похороны мэра Кривого рога Констанина Павлова
Констанина Павлова похоронили на Центральном кладбище Кривого Рога

Похороны мэра Кривого Рога: церемонию прощания с Павловым посетили тысячи людей

Фокус рассказывал, что с самого утра все желающие могли попрощаться с Константином Павловым в Криворожском драмтеатре имени Тараса Шевченко, и возле здания выстроилась многотысячная очередь пришедших проститься с усопшим мэром.

Похороны мэра Кривого Рога: очередь из людей, пришедших на прощание с Павловым
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Жители Кривого Рога пришли на прощание с Павловым

Telegram-канал PavlovskyNews сообщал, что церемонию прощания с усопшим городским главой Кривого Рога в театре посетили и мэр Днепра Борис Филатов с народным депутатом от "Слуги народа" Юрием Корявченком. Парламентарий рассказал журналистам, что общался с Павловым после его победы на местных выборах 2020 года.

"Было очень много проблем в городе. Обращались люди и я обращался к Константину Юрьевичу, как народный депутат к мэру", — сказал Корявченко.

Борис Филатов же заявил, что никогда не оценивает коллег, поскольку "это должны делать жители населенного пункта".

"Насколько я был наслышан — криворожане гордились и были довольны им. То, что произошло — это человеческая трагедия", — подчеркнул Филатов.

Издание "Страна" сообщало, что попрощаться с покойным мэром Кривого Рога приехали и его однопартийцы — нардепы от ОПЗЖ Илья Кива, Юрий Загородний и Александр Качный.

Нардепы от ОПЗЖ Загородний, Качный и Кива посетили похороны Павлова
Нардепы от ОПЗЖ Загородний, Качный и Кива (слева направо) приехали на похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова

На церемонии прощания с Павловым появился и нардеп 5, 6 и 8 созывов Верховной Рады Александр Вилкул, являющийся также сыном экс-мэра Кривого Рога Юрия Вилкула.

Александр Вилкул приехал на похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова

Когда гроб с телом Павлова вынесли с театра собравшиеся возле здания горожане начали аплодировать.

Похороны мэра Кривого Рога: горожане аплодировали гробу с телом Павлова

Похороны Павлова: мэра Кривого Рога отпели в Свято-Николаевском храме

После церемонии прощания гроб с телом Константина Павлова доставили в Свято-Николаевский храм. Службу в нем вел Владыка Ефрем, митрополит Криворожский и Никопольский. Об этом сообщает Klymenko Time.

В церемонии отпевания покойного мэра Кривого Рога, судя по опубликованным снимкам, участвовал и нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский, который является диаконом Украинской православной церкви Московского патриархата.

Отпеваение покойного Константина Павлова в церкви
Отпеваение покойного Константина Павлова в церкви
Отпеваение покойного Константина Павлова в церкви
Отпеваение покойного Константина Павлова в церкви

Смерть мэра Кривого Рога: что известно об обстоятельствах гибели Павлова

Константин Павлов умер 15 августа. Его тело обнаружили на крыльце его загородного дома в селе Вольное, которое находится под Кривым Рогом. В груди Павлова было огнестрельное ранение, а рядом с телом лежал принадлежавший ему карабин.

В тот же день местный журналист рассказал, что полиция просмотрела видео камер наблюдения в жилище мэра Кривого Рога и обнаружила, что Павлов покончил жизнь самоубийством.

16 августа в сети опубликовали некоторые записи с камер видеонаблюдения, на которых, вероятно, запечатлены последние минуты жизни Константина Павлова. Судя по кадрам ролика, перед смертью мэр Кривого Рога находился в доме один. Также Павлов перед смертью, предположительно, вел с кем-то переписку.

Видео последних минут жизни мэра Кривого Рога Константина Павлова

Через некоторое время в сети обнародовали еще один ролик, на котором, предположительно, можно увидеть, сам момент выстрела.

Видео из дома Константина Павлова, записанное, предположительно, в момент его гибели

Правоохранители рассматривают три версии смерти мэра Кривого Рога Кончстантина Павлова: "самоубийство", "убийство" и "неосторожное обращение с оружием".

Однопартийцы и близкие Павлова не верят в то, что он мог самостоятельно совершить суицид и предполагают, что "мэра Кривого Рога убили".