В Кривом Роге похоронили мэра Константина Павлова: с ним прощались тысячи человек (видео)

По информации журналистов, церемонию посетили более 70 тысяч человек. Константина Павлова похоронили на Центральном кладбище Кривого Рога.

В четверг, 19 августа, состоялись похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова. Могила покойного градоначальника находится на Центральном кладбище города. Об этом сообщает телеканал "1-й городской. Кривой Рог".

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На погребении присутствовала вдова покойного, Елена Павлова, их сын Юрий, бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул и ряд народных депутатов от ОПЗЖ.

По информации журналистов, попрощаться с усопшим городским главой пришли более 70 тысяч человек.

[ + – ] Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова

[ + – ] Констанина Павлова похоронили на Центральном кладбище Кривого Рога [ + – ] Констанина Павлова похоронили на Центральном кладбище Кривого Рога

Похороны мэра Кривого Рога: церемонию прощания с Павловым посетили тысячи людей

Фокус рассказывал, что с самого утра все желающие могли попрощаться с Константином Павловым в Криворожском драмтеатре имени Тараса Шевченко, и возле здания выстроилась многотысячная очередь пришедших проститься с усопшим мэром.

[ + – ] Похороны мэра Кривого Рога: очередь из людей, пришедших на прощание с Павловым

[ + – ] Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова [ + – ] Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова [ + – ] Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова [ + – ] Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова [ + – ] Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова [ + – ] Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова [ + – ] Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова [ + – ] Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова

[ + – ] Жители Кривого Рога пришли на прощание с Павловым

Telegram-канал PavlovskyNews сообщал, что церемонию прощания с усопшим городским главой Кривого Рога в театре посетили и мэр Днепра Борис Филатов с народным депутатом от "Слуги народа" Юрием Корявченком. Парламентарий рассказал журналистам, что общался с Павловым после его победы на местных выборах 2020 года.

"Было очень много проблем в городе. Обращались люди и я обращался к Константину Юрьевичу, как народный депутат к мэру", — сказал Корявченко.

Борис Филатов же заявил, что никогда не оценивает коллег, поскольку "это должны делать жители населенного пункта".

"Насколько я был наслышан — криворожане гордились и были довольны им. То, что произошло — это человеческая трагедия", — подчеркнул Филатов.

Издание "Страна" сообщало, что попрощаться с покойным мэром Кривого Рога приехали и его однопартийцы — нардепы от ОПЗЖ Илья Кива, Юрий Загородний и Александр Качный.

[ + – ] Нардепы от ОПЗЖ Загородний, Качный и Кива (слева направо) приехали на похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова

На церемонии прощания с Павловым появился и нардеп 5, 6 и 8 созывов Верховной Рады Александр Вилкул, являющийся также сыном экс-мэра Кривого Рога Юрия Вилкула.

[ + – ] Александр Вилкул приехал на похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова

Когда гроб с телом Павлова вынесли с театра собравшиеся возле здания горожане начали аплодировать.

[ + – ] Похороны мэра Кривого Рога: горожане аплодировали гробу с телом Павлова

Похороны Павлова: мэра Кривого Рога отпели в Свято-Николаевском храме

После церемонии прощания гроб с телом Константина Павлова доставили в Свято-Николаевский храм. Службу в нем вел Владыка Ефрем, митрополит Криворожский и Никопольский. Об этом сообщает Klymenko Time.

В церемонии отпевания покойного мэра Кривого Рога, судя по опубликованным снимкам, участвовал и нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский, который является диаконом Украинской православной церкви Московского патриархата.

[ + – ] Отпеваение покойного Константина Павлова в церкви [ + – ] Отпеваение покойного Константина Павлова в церкви

Смерть мэра Кривого Рога: что известно об обстоятельствах гибели Павлова

Константин Павлов умер 15 августа. Его тело обнаружили на крыльце его загородного дома в селе Вольное, которое находится под Кривым Рогом. В груди Павлова было огнестрельное ранение, а рядом с телом лежал принадлежавший ему карабин.

В тот же день местный журналист рассказал, что полиция просмотрела видео камер наблюдения в жилище мэра Кривого Рога и обнаружила, что Павлов покончил жизнь самоубийством.

16 августа в сети опубликовали некоторые записи с камер видеонаблюдения, на которых, вероятно, запечатлены последние минуты жизни Константина Павлова. Судя по кадрам ролика, перед смертью мэр Кривого Рога находился в доме один. Также Павлов перед смертью, предположительно, вел с кем-то переписку.

[ + – ] Видео последних минут жизни мэра Кривого Рога Константина Павлова

Через некоторое время в сети обнародовали еще один ролик, на котором, предположительно, можно увидеть, сам момент выстрела.

[ + – ] Видео из дома Константина Павлова, записанное, предположительно, в момент его гибели

Правоохранители рассматривают три версии смерти мэра Кривого Рога Кончстантина Павлова: "самоубийство", "убийство" и "неосторожное обращение с оружием".

Однопартийцы и близкие Павлова не верят в то, что он мог самостоятельно совершить суицид и предполагают, что "мэра Кривого Рога убили".