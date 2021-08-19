У Кривому Розі поховали мера Костянтина Павлова: з ним прощалися тисячі осіб (відео)

За інформацією журналістів, церемонію відвідали понад 70 тисяч осіб. Костянтина Павлова поховали на Центральному кладовищі Кривого Рогу.

У четвер, 19 серпня, відбулися похорони мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Могила покійного градоначальника розташована на Центральному кладовищі міста. Про це повідомляє телеканал "1-ї міської. Кривий Ріг".

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На похованні була присутня вдова покійного, Олена Павлова, їхній син Юрій, колишній мер Кривого Рогу Юрій Вілкул і ряд народних депутатів від ОПЗЖ.

За інформацією журналістів, попрощатися з покійним міським головою прийшли понад 70 тисяч осіб.

[ + – ] Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

[ + – ] Костянтина Павлова поховали на Центральному кладовищі Кривого Рогу [ + – ] Костянтина Павлова поховали на Центральному кладовищі Кривого Рогу

Похорон мера Кривого Рогу: церемонію прощання з Павловим відвідали тисячі людей

Фокус розповідав, що із самого ранку всі охочі могли попрощатися з Костянтином Павловим у Криворізькому драмтеатрі імені Тараса Шевченка, і біля будівлі вишикувалася багатотисячна черга тих, хто прийшов попрощатися з покійним мером.

[ + – ] Похорон мера Кривого Рогу: черга з людей, які прийшли на прощання з Павловим

[ + – ] Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова [ + – ] Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова [ + – ] Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова [ + – ] Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова [ + – ] Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова [ + – ] Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова [ + – ] Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова [ + – ] Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

[ + – ] Жителі Кривого Рогу прийшли на прощання з Павловим

Telegram-канал PavlovskyNews повідомляв, що церемонію прощання з покійним міським головою Кривого Рогу в театрі відвідали і мер Дніпра Борис Філатов з народним депутатом від "Слуги народу" Юрієм Корявченковим. Парламентарій розповів журналістам, що спілкувався з Павловим після його перемоги на місцевих виборах 2020 року.

"Було дуже багато проблем у місті. Зверталися люди, і я звертався до Костянтина Юрійовича як народний депутат до мера", — сказав Корявченков.

Борис Філатов же заявив, що ніколи не оцінює колег, оскільки "це повинні робити мешканці населеного пункту".

"Наскільки я чув — криворіжці пишалися і були задоволені ним. Те, що сталося — це людська трагедія", — підкреслив Філатов.

Видання "Страна" повідомляло, що попрощатися з покійним мером Кривого Рогу приїхали і його однопартійці — нардепи від ОПЗЖ Ілля Кива, Юрій Загородній та Олександр Качний.

[ + – ] Нардепи від ОПЗЖ Загородній, Качний і Кива (зліва направо) приїхали на похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

На церемонії прощання з Павловим з'явився і нардеп 5, 6 і 8 скликань Верховної Ради Олександр Вілкул, який є також сином ексмера Кривого Рогу Юрія Вілкула.

[ + – ] Олександр Вілкул приїхав на похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Коли труну з тілом Павлова винесли з театру, городяни, які зібралися біля будівлі, почали аплодувати.

[ + – ] Похорон мера Кривого Рогу: городяни аплодували труні з тілом Павлова

Похорон Павлова: мера Кривого Рогу відспівали в Свято-Миколаївському храмі

Після церемонії прощання труну з тілом Костянтина Павлова доставили в Свято-Миколаївський храм. Службу в ньому вів Владика Єфрем, митрополит Криворізький і Нікопольський. Про це повідомляє Klymenko Time.

У церемонії відспівування покійного мера Кривого Рогу, судячи з опублікованих знімків, брав участь і нардеп від ОПЗЖ Вадим Новинський, який є дияконом Української православної церкви Московського патріархату.

[ + – ] Відспівування покійного Костянтина Павлова в церкві [ + – ] Відспівування покійного Костянтина Павлова в церкві

Смерть мера Кривого Рогу: що відомо про обставини загибелі Павлова

Костянтин Павлов помер 15 серпня. Його тіло виявили на ганку його заміського будинку в селі Вільне, що під Кривим Рогом. У грудях Павлова було вогнепальне поранення, а поруч з тілом лежав його карабін.

У той же день місцевий журналіст розповів, що поліція переглянула відео камер спостереження в оселі мера Кривого Рогу і виявила, що Павлов наклав на себе руки.

16 серпня в мережі опублікували деякі записи з камер відеоспостереження, на яких, імовірно, зображені останні хвилини життя Костянтина Павлова. Судячи з кадрів ролика, перед смертю мер Кривого Рогу був у будинку сам. Також Павлов перед смертю, імовірно, з кимось листувався.

[ + – ] Відео останніх хвилин життя мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Через деякий час у мережі оприлюднили ще один ролик, на якому, імовірно, можна побачити, сам момент пострілу.

[ + – ] Відео з дому Костянтина Павлова, записане, імовірно, у момент його загибелі

Правоохоронці розглядають три версії смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова: "самогубство", "вбивство" і "необережне поводження зі зброєю".

Однопартійці та близькі Павлова не вірять у те, що він міг самостійно скоїти суїцид і припускають, що "мера Кривого Рогу вбили".