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Політика Смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

У Кривому Розі поховали мера Костянтина Павлова: з ним прощалися тисячі осіб (відео)

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Похорон мера Кривого рогу Констанин Павлова
Костянтина Павлова поховали на Центральному кладовищі Кривого Рогу

За інформацією журналістів, церемонію відвідали понад 70 тисяч осіб. Костянтина Павлова поховали на Центральному кладовищі Кривого Рогу.

У четвер, 19 серпня, відбулися похорони мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Могила покійного градоначальника розташована на Центральному кладовищі міста. Про це повідомляє телеканал "1-ї міської. Кривий Ріг".

На похованні була присутня вдова покійного, Олена Павлова, їхній син Юрій, колишній мер Кривого Рогу Юрій Вілкул і ряд народних депутатів від ОПЗЖ.

За інформацією журналістів, попрощатися з покійним міським головою прийшли понад 70 тисяч осіб.

Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого рогу Констанин Павлова
Костянтина Павлова поховали на Центральному кладовищі Кривого Рогу
Похорон мера Кривого рогу Констанин Павлова
Костянтина Павлова поховали на Центральному кладовищі Кривого Рогу

Похорон мера Кривого Рогу: церемонію прощання з Павловим відвідали тисячі людей

Фокус розповідав, що із самого ранку всі охочі могли попрощатися з Костянтином Павловим у Криворізькому драмтеатрі імені Тараса Шевченка, і біля будівлі вишикувалася багатотисячна черга тих, хто прийшов попрощатися з покійним мером.

Похорон мера Кривого Рогу: черга з людей, які прийшли на прощання з Павловим
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Жителі Кривого Рогу прийшли на прощання з Павловим

Telegram-канал PavlovskyNews повідомляв, що церемонію прощання з покійним міським головою Кривого Рогу в театрі відвідали і мер Дніпра Борис Філатов з народним депутатом від "Слуги народу" Юрієм Корявченковим. Парламентарій розповів журналістам, що спілкувався з Павловим після його перемоги на місцевих виборах 2020 року.

"Було дуже багато проблем у місті. Зверталися люди, і я звертався до Костянтина Юрійовича як народний депутат до мера", — сказав Корявченков.

Борис Філатов же заявив, що ніколи не оцінює колег, оскільки "це повинні робити мешканці населеного пункту".

"Наскільки я чув — криворіжці пишалися і були задоволені ним. Те, що сталося — це людська трагедія", — підкреслив Філатов.

Видання "Страна" повідомляло, що попрощатися з покійним мером Кривого Рогу приїхали і його однопартійці — нардепи від ОПЗЖ Ілля Кива, Юрій Загородній та Олександр Качний.

Нардепи від ОТЗЖ Загородній, Качний і Ківа відвідали похорон Павлова
Нардепи від ОПЗЖ Загородній, Качний і Кива (зліва направо) приїхали на похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

На церемонії прощання з Павловим з'явився і нардеп 5, 6 і 8 скликань Верховної Ради Олександр Вілкул, який є також сином ексмера Кривого Рогу Юрія Вілкула.

Олександр Вілкул приїхав на похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Коли труну з тілом Павлова винесли з театру, городяни, які зібралися біля будівлі, почали аплодувати.

Похорон мера Кривого Рогу: городяни аплодували труні з тілом Павлова

Похорон Павлова: мера Кривого Рогу відспівали в Свято-Миколаївському храмі

Після церемонії прощання труну з тілом Костянтина Павлова доставили в Свято-Миколаївський храм. Службу в ньому вів Владика Єфрем, митрополит Криворізький і Нікопольський. Про це повідомляє Klymenko Time.

У церемонії відспівування покійного мера Кривого Рогу, судячи з опублікованих знімків, брав участь і нардеп від ОПЗЖ Вадим Новинський, який є дияконом Української православної церкви Московського патріархату.

Отпеваеніе покійного Костянтина Павлова в церкві
Відспівування покійного Костянтина Павлова в церкві
Отпеваеніе покійного Костянтина Павлова в церкві
Відспівування покійного Костянтина Павлова в церкві

Смерть мера Кривого Рогу: що відомо про обставини загибелі Павлова

Костянтин Павлов помер 15 серпня. Його тіло виявили на ганку його заміського будинку в селі Вільне, що під Кривим Рогом. У грудях Павлова було вогнепальне поранення, а поруч з тілом лежав його карабін.

У той же день місцевий журналіст розповів, що поліція переглянула відео камер спостереження в оселі мера Кривого Рогу і виявила, що Павлов наклав на себе руки.

16 серпня в мережі опублікували деякі записи з камер відеоспостереження, на яких, імовірно, зображені останні хвилини життя Костянтина Павлова. Судячи з кадрів ролика, перед смертю мер Кривого Рогу був у будинку сам. Також Павлов перед смертю, імовірно, з кимось листувався.

Відео останніх хвилин життя мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Через деякий час у мережі оприлюднили ще один ролик, на якому, імовірно, можна побачити, сам момент пострілу.

Відео з дому Костянтина Павлова, записане, імовірно, у момент його загибелі

Правоохоронці розглядають три версії смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова: "самогубство", "вбивство" і "необережне поводження зі зброєю".

Однопартійці та близькі Павлова не вірять у те, що він міг самостійно скоїти суїцид і припускають, що "мера Кривого Рогу вбили".