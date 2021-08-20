"Сломать не удастся": Семенченко в зале суда объявил о бессрочной голодовке (фото)
Недовольство экс-нардепа вызвало то, что суд перенес рассмотрение его апелляции на содержание под стражей.
Бывший народный депутат Украины Семен Семенченко объявил о бессрочной голодовке в связи с тем, что Киевский апелляционный суд перенес на 3 сентября рассмотрение апелляции на его содержание под стражей, сообщается в пятницу, 20 августа на странице экс-нардепа в Facebook.
Утверждается, что причиной переноса рассмотрения апелляции стало то, что Соломенский райсуд Киева не успел передать документы по делу.
"Сломать украинского добровольца никому не удастся, выстояли против врага в 2014 году, выстоим и сейчас. Правда и победа за нами. Слава Украине!", – заявил Семенченко на судебном заседании.
Напомним, Семен Семенченко был арестован в марте 2021 года по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Согласно данным СБУ, оно действовало на территории Ирака, Сирии и Ливии.
В мае экс-нардепу выдвинули еще одно подозрение о том, что он в 2019 году обстрелял из гранатомета здание телеканала "112 Украина".
14 июля судья Соломенского районного суда Киева изменил меру пресечения экс-нардепу, отправив его до 14 сентября под домашний арест.
А 26 июля Соломенский райсуд Киева изменил меру пресечения для Семена Семенченко. Круглосуточный домашний арест ему заменили на содержание под стражей.