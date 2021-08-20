RU
RU
Розділи
Матеріали
Політика

"Зламати не вдасться": Семенченко в залі суду оголосив про безстрокове голодування (фото)

730
Семен Семенченко, екснардеп, суд,
Фото: Facebook | Семен Семенченко

Невдоволення екснардепа викликало те, що суд переніс розгляд його апеляції на утримання під вартою.

Колишній народний депутат України Семен Семенченко оголосив про безстрокове голодування у зв'язку з тим, що Київський апеляційний суд переніс на 3 вересня розгляд апеляції на його утримання під вартою, повідомляється в п'ятницю, 20 серпня, на сторінці екснардепа в Facebook.

Стверджується, що причиною перенесення розгляду апеляції стало те, що Солом'янський райсуд Києва не встиг передати документи по справі.

"Зламати українського добровольця нікому не вдасться, вистояли проти ворога в 2014 році, вистоїмо і зараз. Правда і перемога за нами. Слава Україні!" — заявив Семенченко на судовому засіданні.

Повідомлення Семена Семенченко

Нагадаємо, Семен Семенченко був заарештований в березні 2021 року за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Згідно з даними СБУ, воно діяло на території Іраку, Сирії та Лівії.

У травні екснардепу висунули ще одну підозру про те, що він у 2019 році обстріляв з гранатомета будівлю телеканалу "112 Україна".

14 липня суддя Солом'янського районного суду Києва змінив запобіжний захід екснардепу, відправивши його до 14 вересня під домашній арешт.

А 26 липня Солом'янський райсуд Києва змінив запобіжний захід для Семена Семенченка. Цілодобовий домашній арешт йому замінили на утримання під вартою.