"Зламати не вдасться": Семенченко в залі суду оголосив про безстрокове голодування (фото)

Невдоволення екснардепа викликало те, що суд переніс розгляд його апеляції на утримання під вартою.

Колишній народний депутат України Семен Семенченко оголосив про безстрокове голодування у зв'язку з тим, що Київський апеляційний суд переніс на 3 вересня розгляд апеляції на його утримання під вартою, повідомляється в п'ятницю, 20 серпня, на сторінці екснардепа в Facebook.

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Стверджується, що причиною перенесення розгляду апеляції стало те, що Солом'янський райсуд Києва не встиг передати документи по справі.

"Зламати українського добровольця нікому не вдасться, вистояли проти ворога в 2014 році, вистоїмо і зараз. Правда і перемога за нами. Слава Україні!" — заявив Семенченко на судовому засіданні.

[ + – ] Повідомлення Семена Семенченко

Нагадаємо, Семен Семенченко був заарештований в березні 2021 року за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Згідно з даними СБУ, воно діяло на території Іраку, Сирії та Лівії.

У травні екснардепу висунули ще одну підозру про те, що він у 2019 році обстріляв з гранатомета будівлю телеканалу "112 Україна".

14 липня суддя Солом'янського районного суду Києва змінив запобіжний захід екснардепу, відправивши його до 14 вересня під домашній арешт.

А 26 липня Солом'янський райсуд Києва змінив запобіжний захід для Семена Семенченка. Цілодобовий домашній арешт йому замінили на утримання під вартою.