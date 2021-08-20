Путин попросил Меркель повлиять на Украину для урегулирования войны на Донбассе

Президент РФ обвинил украинскую сторону в отказе от мирного разрешения вооруженного конфликта на Востоке

Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе сегодняшней встречи обсудили эскалацию на Донбассе и выполнение пунктов Минских соглашений.

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На пресс-конференции по итогам встречи Владимир Путин напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель многое сделала для урегулирования войны на Донбассе и стояла у истоков создания Нормандского формата.

"Мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс. Добиться этого пока, к сожалению, не удается. Сегодня с российской и немецкой стороны были высказаны серьезные обеспокоенности ростом напряженности на линии соприкосновения… С начала августа, к сожалению, зафиксировано больше 1000 случаев нарушения режима прекращения огня", — заявил Владимир Путин.

По словам президента РФ, в Украине в последнее время были приняты несколько законов и подзаконных актов, которые противоречат Минским соглашениям. Путин также предположил, что украинские власти "решили отказаться от мирного разрешения ситуации".

"Еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств", — добавил Путин, выступая на пресс-конференции.

Ангела Меркель по итогам встречи с Владимиром Путиным напомнила, что Германия поддерживает следующую позицию — аннексия Крыма нарушает территориальную целостность Украины и Берлин будет дальше отстаивать эту позицию.

По словам канцлера, в переговорах по урегулированию войны на Донбассе наблюдается "застой", а вдоль линии разграничения продолжают гибнуть украинские военнослужащие.

"Я выступала, чтобы возобновить этом формат (Нормандский — ред.). Последняя встреча (Нормандской четверки — ред.) состоялась в декабре 2019 года в Париже… Будем достигать дальнейшего прогресса (по урегулированию войны — ред.) ради интересов жителей Украины, чтобы все могли жить в Украине мирно. Это наша позиция", — подытожила Ангела Меркель.

[ + – ] Пресс-конференция Путина и Меркель

Ранее Фокус рассказывал, что Ангела Меркель в последний раз приехала к Путину в качестве канцлера. Встреча проходит в преддверии визита канцлера ФРГ в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским, а уже осенью Ангела Меркель покинет свою должность.

Также Фокус сообщал, что после визита в Москву Ангела Меркель встретится с Владимиром Зеленским в Киеве. Официальный визит в Киев запланирован на 22 августа, в ходе которого Ангела Меркель встретится с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем.