Путін попросив Меркель вплинути на Україну для врегулювання війни на Донбасі

Президент РФ звинуватив українську сторону у відмову від мирного вирішення конфлікту на Сході

Володимир Путін і Ангела Меркель у ході сьогоднішньої зустрічі обговорили ескалацію на Донбасі і виконання пунктів Мінських угод.

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На пресконференції за підсумками зустрічі Володимир Путін нагадав, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель багато зробила для врегулювання війни на Донбасі і стояла біля витоків створення Нормандського формату.

"Ми всі разом шукали можливості повернути мир на Донбас. Домогтися цього поки, на жаль, не вдається. Сьогодні з російської і німецької сторони були висловлені серйозні занепокоєння зростанням напруги на лінії зіткнення ... З початку серпня, на жаль, зафіксовано понад 1000 випадків порушення режиму припинення вогню", — заявив Володимир Путін.

За словами президента РФ, в Україні останнім часом були ухвалені кілька законів і підзаконних актів, які суперечать Мінським угодами. Путін також припустив, що українська влада "вирішила відмовитися від мирного вирішення ситуації".

"Ще раз просимо пані федерального канцлера, зокрема з урахуванням майбутнього візиту до Києва, вплинути на українську сторону в плані виконання всіх узятих на себе раніше зобов'язань", — додав Путін, виступаючи на пресконференції.

Ангела Меркель за підсумками зустрічі з Володимиром Путіним нагадала, що Німеччина підтримує таку позицію — анексія Криму порушує територіальну цілісність України і Берлін буде далі відстоювати цю позицію.

За словами канцлера, у переговорах щодо врегулювання війни на Донбасі спостерігається "застій", а вздовж лінії розмежування продовжують гинути українські військовослужбовці.

"Я виступала, щоб відновити цей формат (Нормандський — ред.). Остання зустріч (Нормандської четвірки — ред.) відбулася в грудні 2019 року в Парижі ... Будемо досягати подальшого прогресу (щодо врегулювання війни — ред.) заради інтересів жителів України, щоб усі могли жити в Україні мирно. Це наша позиція", — підсумувала Ангела Меркель.

[ + – ] Пресконференція Путіна і Меркель

Раніше Фокус розповідав, що Ангела Меркель востаннє приїхала до Путіна в ролі канцлера. Зустріч проходить напередодні візиту канцлера ФРН до Києва на переговори з Володимиром Зеленським, а вже восени Ангела Меркель залишить свою посаду.

Також Фокус повідомляв, що після візиту в Москву Ангела Меркель зустрінеться з Володимиром Зеленським у Києві. Офіційний візит до Києва запланований на 22 серпня, у ході якого Ангела Меркель зустрінеться з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем.