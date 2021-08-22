"Газ нельзя использовать как оружие": Меркель о строительстве "Северного потока-2"

Если подтвердится подозрение, что трубопровод будет использован как оружие, то в рамках ЕС будут введены новые санкции вдобавок к уже существующим.

Во время брифинга канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украина Владимира Зеленского немецкий лидер заявила о важности сотрудничества в энергетической сфере, а также дальнейшем транзите газа через украинскую ГТС.

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По словам канцлера, существующий контракт между Россией и Украиной нужно как можно скорее продлить для дальнейшего транзита российского газа территорией Украины. Об этом она говорила на встрече с Владимиром Путиным. Нынешний контракт действует до 2024 года.

"Газ нельзя использовать как оружие, поэтому мы вместе с американцами будем вести переговоры. Мы чувствуем себя ответственными, потому что есть большие беспокойства, которые я воспринимаю серьезно", — заявила Меркель.

Она добавила, что если подтвердится подозрение, что трубопровод будет использован как оружие, то в рамках ЕС будут введены новые санкции. При этом канцлер подчеркнула, что все действующие санкции также останутся и после достройки "Северного потока-2".

Владимир Зеленский при этом отметил, что рассматривать "Северный поток-2" как экономический проект — неправильно.

"Мы рассматриваем этот проект исключительно сквозь призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием Кремля. Кроме этого, в соответствии с соглашением об ассоциации мы инициировали консультации с Еврокомиссией и правительством ФРГ в ближайшее время", — заявил президент Украины.

Напомним, "Газпром" обвалил цены на газ в Европе заявлением о поставка 5,6 млрд кубов в газа в 2021 году.

Ранее США и Германия достигли соглашения по газопроводу "Северный поток-2". Страны будут выступать за продление транзита газа через Украину, а также будут выступать за санкции, если газопровод будет использован против других стран.

Фокус разбирался, чем обернется для Украины соглашение США и Германии по "Северному потоку-2".