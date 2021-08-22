"Газ не можна використовувати як зброю": Меркель про будівництво "Північного потоку-2"

Якщо підтвердиться підозра, що трубопровід буде використаний як зброя, то в рамках ЄС будуть введені нові санкції на додачу до вже чинних.

Під час брифінгу канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента України Володимира Зеленського німецька лідерка заявила про важливість співпраці в енергетичній сфері, а також надалі транзит газу через українську ГТС.

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За словами канцлера, чинний контракт між Росією і Україною потрібно якомога швидше продовжити для подальшого транзиту російського газу територією України. Про це вона говорила на зустрічі з Володимиром Путіним. Нинішній контракт діє до 2024 року.

"Газ не можна використовувати як зброю, тому ми разом з американцями будемо вести переговори. Ми відчуваємо себе відповідальними, бо є великі занепокоєння, які я сприймаю серйозно", — заявила Меркель.

Вона додала, що якщо підтвердиться підозра, що трубопровід буде використаний як зброя, то в рамках ЄС будуть введені нові санкції. При цьому канцлер підкреслила, що всі чинні санкції також залишаться і після добудови "Північного потоку-2".

Володимир Зеленський при цьому зазначив, що розглядати "Північний потік-2" як економічний проєкт — неправильно.

"Ми розглядаємо цей проєкт виключно крізь призму безпеки та вважаємо його небезпечною геополітичною зброєю Кремля. Крім цього, відповідно до угоди про асоціацію ми ініціювали консультації з Єврокомісією і урядом ФРН найближчим часом", — заявив президент України.

Нагадаємо, "Газпром" обвалив ціни на газ в Європі заявою про постачання 5,6 млрд кубів в газу у 2021 році.

Раніше США і Німеччина досягли угоди по газопроводу "Північний потік-2". Країни будуть виступати за продовження транзиту газу через Україну, а також виступатимуть за санкції, якщо газопровід буде використаний проти інших країн.

Фокус розбирався, чим обернеться для України угоду США і Німеччини по "Північному потоку-2".