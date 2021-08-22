"Дивна історія". У Зеленського відреагували на ситуацію з Кличком в аеропорту (фото)

Михайло Подоляк стверджує, що київський мер на зустрічі Меркель був присутній і називає те, що трапилося в "Борисполі", тактикою "піарників Кличко" з метою дискредитації влади.

Київський міський голова Віталій Кличко був присутній на зустрічі канцлера ФРН Ангели Меркель в аеропорту "Бориспіль", заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає Радіо Свобода.

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"У подібних випадках протокол працює чітко: все зустрічаючі попереджаються напередодні, узгоджується формат і розстановка. Якщо виникає потреба когось терміново додати — протокол це швидко робить. Як факт — Кличко брав участь у зустрічі", — стверджує Подоляк.

Чиновник припустив, що Кличко не знає порядку узгодження протокольних деталей, а подібні "дріб'язкові скандали" — тактика "піарників Кличка" для залучення уваги до самого київського меру.

Також Подоляк вважає, що столичний градоначальник хоче "дискредитувати державу і виконавчу вертикаль, в якій сам все ще працює".

Сам Кличко після свого повідомлення про те, що його не пустили зустріти Ангелу Меркель, розмістив в своєму Telegram-каналі колаж з двох фотографій.

На першому знімку, датованому 2018 роком, він тисне руку Меркель на тлі літака. Другий кадр — сьогоднішній, Кличко спілкується з охоронцем, що не пускає його до канцлера ФРН.

[ + – ] Кличко і Меркель

Нагадаємо, в неділю, 22 серпня київського мера Віталія Кличка не пустили в аеропорту "Бориспіль" на зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель. За словами охоронця, Кличка не було в списку тих, що зустрічають.

Відзначимо, між Кличко та Офісом президента існує конфлікт.

МВС спільно з Генпрокуратурою повідомили про підозру керівництву і ряду співробітників Інспекції з паркування, яка підпорядкована Департаменту транспорту і інфраструктури КМДА.

Також були проведені обшуки за фактом можливого привласнення коштів при будівництві Подільсько-Воскресенського моста.

У відповідь Кличко заявив, що мета обшуків — зганьбити його і змістити із займаної посади.

Після цього київського мера запросили на засідання РНБО в Києві, проте він на нього не прийшов через робочу поїздку до Чернігова.