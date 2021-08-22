"Странная история". У Зеленского отреагировали на ситуацию с Кличко в аэропорту (фото)

Михаил Подоляк утверждает, что киевский мэр на встрече Меркель присутствовал и называет случившееся в "Борисполе" тактикой "пиарщиков Кличко" с целью дискредитации власти.

Киевский городской голова Виталий Кличко присутствовал на встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель в аэропорту "Борисполь", заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает Радио Свобода.

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"В подобных случаях протокол работает четко: все встречающие предупреждаются накануне, согласуется формат и расстановка. Если возникает потребность кого-то срочно добавить – протокол это быстро делает. Как факт — Кличко участвовал во встрече", – утверждает Подоляк.

Чиновник предположил, что Кличко не знает порядка согласования протокольных деталей, а подобные "мелочные скандалы" – тактика "пиарщиков Кличко" для привлечения внимания к самому киевскому меру.

Также Подоляк считает, что столичный градоначальник хочет "дискредитировать государство и исполнительную вертикаль, в которой сам все еще работает".

Сам Кличко после своего сообщения о том, что его не пустили встретить Ангелу Меркель, разместил в своем Telegram-канале коллаж из двух фотографий.

На первом снимке, датированном 2018 годом, он жмет руку Меркель на фоне самолета. Второй кадр – сегодняшний, Кличко на нем общается с охранником, не пускающим его к канцлеру ФРГ.

[ + – ] Кличко и Меркель

Напомним, в воскресенье, 22 августа киевского мэра Виталия Кличко не пустили в аэропорту "Борисполь" на встречу канцлера Германии Ангелы Меркель. По словам охранника, Кличко не было в списке встречающих.

Отметим, между Кличко и Офисом президента существует конфликт, который выразился уже в нескольких эпизодах.

МВД совместно с Генпрокуратурой сообщили о подозрении руководству и ряду сотрудников Инспекции по парковке, которая подчинена Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА.

Также были проведены обыски по факту возможного присвоения средств при строительстве Подольско-Воскресенского моста.

В ответ Кличко заявил, что цель обысков – опорочить его и сместить с занимаемой должности.

После этого киевского мэра пригласили на заседание СНБО в Киеве, однако он на него не пришел из-за рабочей поездки в Чернигов.