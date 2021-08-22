"Силой прорываться не буду": Кличко не пустили встретить Ангелу Меркель в аэропорту (видео)

Раньше мэр столицы всегда встречал немецкого канцлера, но в этот раз Виталий Кличко в списки не попал.

Мэра Киева Виталия Кличко не пустили в аэропорту Борисполя на встречу к канцлеру Германии Ангелы Меркель. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

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По словам Кличко, по протоколу он как действующий мэр Киева должен встречать Агелу Меркель, как это было во время ее прошлых визитов в столицу.

"Но в этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра — впервые. Поэтому интересно в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Или получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?", — указывается в публикации.

По словам охранника, который не пустил мэра в аэропорт, его не оказалось в списках.

Отметим, между мэром Киева и Офисом президента существует конфликт. МВД совместно с Генпрокуратурой сообщили о подозрении руководству и ряду сотрудников Инспекции по парковке, подчиненной Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА. А также провели обыски по факту возможного присвоения средств при строительстве Подольско-Воскресенского моста через Днепр.

Виталий Кличко в ответ заявил, что цель обысков — опорочить его и сместить с должности. Сценарий отрабатывают, чтобы назначить главой КГГА "залетного ставленника". После этого мэра пригласили на заседание СНБО в Киеве, однако на него он не попал из-за рабочей поездки в Чернигов.

Напомним, Ангела Меркель прибывает в Украину с визитом. В программе — вручение ордена канцлеру, а также встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. Перед визитом в Украину, Меркель встретилась с Владимиром Путиным.

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