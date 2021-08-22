"Силою прориватися не буду": Кличко не пустили зустріти Ангелу Меркель в аеропорту (відео)

Раніше мер столиці завжди зустрічав німецького канцлера, але в цей раз Віталій Кличко в списки не потрапив.

Мера Києва Віталія Кличка не пустили в аеропорту Борисполя на зустріч до канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про це він заявив в своєму Telegram-каналі.

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За словами Кличка, за протоколом він як чинний мер Києва повинен зустрічати Ангелу Меркель, як це було під час її минулих візитів до столиці.

"Але таке в моїй практиці мера — вперше. Тому цікаво: в "проєвропейському" Міністерстві закордонних справ України вирішили терміново порушити протокольні заходи? Чи отримали команду і так тремтіли, що влаштували такий цирк?!", — вказується в публікації.

За словами охоронця, який не пустив мера в аеропорт, його не виявилося в списках.

Відзначимо, між мером Києва й Офісом президента існує конфлікт. МВС спільно з Генпрокуратурою повідомили про підозру керівництву і ряду співробітників Інспекції з паркування, підпорядкованої Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА. А також провели обшуки за фактом можливого привласнення коштів при будівництві Подільсько-Воскресенського моста через Дніпро.

Віталій Кличко у відповідь заявив, що мета обшуків — зганьбити його і змістити з посади. Сценарій відпрацьовують, щоб призначити главою КМДА "залітного ставленика". Після цього мера запросили на засідання РНБО в Києві, проте на нього він не потрапив через робочої поїздки до Чернігова.

Нагадаємо, Ангела Меркель прибуває в Україну з візитом. У програмі — вручення ордена канцлеру, а також зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Перед візитом в Україну, Меркель зустрілася з Володимиром Путіним.

Фокус розбирався, що обговорювали лідери Росії та Німеччини в Москві.