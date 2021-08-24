На День независимости Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)

По информации журналистов, на пятого президента совершили нападение возле станции метро "Крещатик".

Пятого президента и народного депутата Украины Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Об этом сообщается на Telegram-канале оказавшегося под санкциями СНБО издания "Страна".

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По информации журналистов, Порошенко облили зеленкой возле станции метро "Крещатик", когда тот шел в сторону Кабинета министров.

На опубликованном "Страной" ролике не видно сам момент нападения на бывшего главу государства. На видео Порошенко подходит к автомобилю полицейских, узнает кто водитель, после чего садится в транспортное средство и отправляется в неизвестном направлении.

[ + – ] Порошенко облили зеленкой в центре Киева

Отметим, утром 24 августа в центре Киева состоялся военный парад, в ходе которого были продемонстрированы новейшие образцы вооружения и техники украинских сил безопасности и обороны. Позже по столице прошел Марш защитников Украины, в котором приняли участие ветераны войны с Россией. Одним из участников этого шествия был и Порошенко.

Фокус в отдельном материале разбирался какие месседжи власть заложила в празднование Дня независимости в этом году.

Напомним, на сайте Фокуса запустился народный рейтинг за "100 современников, которые изменили Украину", одним из номинантов в котором является Петр Порошенко. Читатели в нем могут голосовать как "за" так и "против" кандидатов.