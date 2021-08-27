Обливший Порошенко зеленкой мужчина попал в реанимацию (видео)

Депутат из "Евросолидарности" Александр Погребиский показал кадры из больницы, в которой лежал Илья Пустовгар.

Через несколько часов после того, как полиция отпустила Илью Пустовгара, облившего зеленкой экс-президента Петра Порошенко, он был госпитализирован с диагнозом "алкогольная интоксикация", сообщил в Facebook депутат Киевсовета от "Евросолидарности" Александр Погребиский.

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"25 августа после часу ночи Пустовгар находился в Печерском управлении полиции… (откуда его не отпускали). 25 августа в шесть утра он оказался в реанимации Козелецкой районной больницы с алкогольной интоксикацией", – пишет Погребиский.

[ + – ] Видео из больницы

На видео, опубликованном депутатом, врачи подтвердили, что Илья Пустовгар поступил к ним в 6 утра.

Историю его болезни медики не показали, сославшись на то, что для этого необходим соответствующий письменный запрос, но устно подтвердили диагноз "алкогольная интоксикация" и показали запись в журнале, в которой указано, что мужчина находился у них в отделении реанимации.

Однако, в тот же день, по словам врачей, Пустовгар был выписан из больницы домой.

Напомним, 24 августа экс-президента Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева.

Менее чем за час сотрудники Нацполиции задержали мужчину, плеснувшего зеленкой в лицо Порошенко.

Сам экс-президент заявил, что к нападению на него с зеленкой причастен действующий глава государства Владимир Зеленский.

Обвинения в адрес Зеленского прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, назвавший их "неистовой фобией" Петра Порошенко.