Чоловік, який облив Порошенка зеленкою, потрапив до реанімації (відео)

Депутат з "Євросолідарності" Олександр Погребиський показав кадри з лікарні, в якій лежав Ілля Пустовгар.

Через кілька годин після того, як поліція відпустила Іллю Пустовгара, який облив зеленкою експрезидента Петра Порошенка, він був госпіталізований з діагнозом "алкогольна інтоксикація", повідомив у Facebook депутат Київради від "Євросолідарності" Олександр Погребиський.

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"25 серпня після першої години ночі Пустовгар знаходився в Печерському управлінні поліції... (звідки його не відпускали). 25 серпня о шостій ранку він опинився в реанімації Козелецької районної лікарні з алкогольною інтоксикацією", — пише Погребиський.

[ + – ] Відео з лікарні

На відео, опублікованому депутатом, лікарі підтвердили, що Ілля Пустовгар надійшов до них о 6 ранку.

Історію його хвороби медики не показали, пославшись на те, що для цього необхідний відповідний письмовий запит, але усно підтвердили діагноз "алкогольна інтоксикація" і показали запис у журналі, в якому зазначено, що чоловік перебував у них у відділенні реанімації.

Однак, у той же день, за словами лікарів, Пустовгар був виписаний з лікарні додому.

Нагадаємо, 24 серпня експрезидента Петра Порошенка облили зеленкою в центрі Києва.

Менш ніж за годину співробітники Нацполіції затримали чоловіка, який облив зеленкою обличчя Порошенка.

Сам експрезидент заявив, що до нападу на нього із зеленкою причетний чинний глава держави Володимир Зеленський.

Звинувачення на адресу Зеленського прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який назвав їх "шаленою фобією" Петра Порошенка.