"Российский газ – самый грязный в мире", – Зеленский

Президент Украины считает, что "грязным" российское топливо делают шантаж, коррупция и выбросы метана при его добыче.

Во время визита в Вашингтон (США) президент Владимир Зеленский провел встречу с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм, сообщает во вторник, 31 августа пресс-служба Офиса Президента.

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На встрече стороны обсудили вопросы энергетической безопасности Украины, учитывая угрозы со стороны российского газопровода "Северный поток-2".

Зеленский заявил Гренхольм, что считает российский газ самым грязным в мире.

"Российский газ – самый грязный в мире из-за значительных выбросов метана во время его добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, манипуляций и шантажа", – заявил глава государства.

Напомним, 31 августа президент Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон в рамках официального визита в США и для встречи с американским лидером Джо Байденом.

Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров анонсировал подписание оборонного соглашения с США и ряд других мероприятий, запланированных на сегодня.

Также известно, что "Энергоатом" и Westinghouse Electric в присутствии президента Владимира Зеленского подписали соглашение о строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС.

А на встрече с директором NASA Биллом Нельсоном Зеленский заявил, что Украина вновь должна стать космической державой.