"Російський газ — найбрудніший у світі", — Зеленський

Президент України вважає, що "брудним" російське паливо роблять шантаж, корупція і викиди метану під час його видобутку.

Під час візиту до Вашингтона (США) президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром енергетики США Дженніфер Грьонхольм, повідомляє у вівторок, 31 серпня пресслужба Офісу Президента.

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На зустрічі сторони обговорили питання енергетичної безпеки України, з огляду на загрози з боку російського газопроводу "Північний потік-2".

Зеленський заявив Грьонхольм, що вважає російський газ найбруднішим у світі.

"Російський газ — найбрудніший у світі через значні викиди метану під час його видобутку і транспортування, а також через корупцію, маніпуляції та шантаж", — заявив глава держави.

Нагадаємо, 31 серпня президент Володимир Зеленський прилетів до Вашингтона у межах офіційного візиту в США і для зустрічі з американським лідером Джо Байденом.

Пізніше прессекретар президента Сергій Никифоров анонсував підписання оборонної угоди з США та низку інших заходів, запланованих на сьогодні.

Також відомо, що "Енергоатом" і Westinghouse Electric в присутності президента Володимира Зеленського підписали угоду про будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС.

А на зустрічі з директором NASA Біллом Нельсоном Зеленський заявив, що Україна знову повинна стати космічною державою.