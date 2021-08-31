Зеленский и Таран приехали в Пентагон для встречи с Остином Ллойдом (видео)

На встрече президента Украины с главой министерства обороны США планируется подписание трех соглашений в военной сфере.

Президент Владимир Зеленский в рамках официального визита в США прибыл в Пентагон для встречи с министром обороны страны Остином Ллойдом.

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Главу государства у здания оборонного ведомства Соединенных Штатов встречал сам министр обороны США. По обе стороны от входа выстроился почетный караул.

Вместе с Зеленским на встречу приехал министр обороны Украины Андрей Таран.

[ + – ] Зеленский прибыл в Пентагон

Напомним, визит Владимира Зеленского в США начался во вторник, 31 августа.

За сегодняшний день глава государства успел встретиться с главой NASA Биллом Нельсоном. На встрече были обсуждены космические проекты, к которым в перспективе может присоединиться Украина.

Также Зеленский был на встрече министра энергетики Украины Германа Галущенко с главой Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм. Во время этой встречи было подписано совместное заявление о стратегическом диалоге в сфере энергетики и климата.

Зеленский заявил Гренхольм, что считает российский газ самым грязным в мире и объяснил почему.

Кроме того, в ходе визита Зеленского в Вашингтон "Энергоатом" подписал соглашение с американской корпорацией "Westinghouse Electric" о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС в качестве пилотного проекта.

А спикер Зеленского Сергей Никифоров анонсировал подписание оборонного соглашения между Украиной и США.