Зеленский и Таран приехали в Пентагон для встречи с Остином Ллойдом (видео)
На встрече президента Украины с главой министерства обороны США планируется подписание трех соглашений в военной сфере.
Президент Владимир Зеленский в рамках официального визита в США прибыл в Пентагон для встречи с министром обороны страны Остином Ллойдом.
Главу государства у здания оборонного ведомства Соединенных Штатов встречал сам министр обороны США. По обе стороны от входа выстроился почетный караул.
Вместе с Зеленским на встречу приехал министр обороны Украины Андрей Таран.
Напомним, визит Владимира Зеленского в США начался во вторник, 31 августа.
За сегодняшний день глава государства успел встретиться с главой NASA Биллом Нельсоном. На встрече были обсуждены космические проекты, к которым в перспективе может присоединиться Украина.
Также Зеленский был на встрече министра энергетики Украины Германа Галущенко с главой Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм. Во время этой встречи было подписано совместное заявление о стратегическом диалоге в сфере энергетики и климата.
Зеленский заявил Гренхольм, что считает российский газ самым грязным в мире и объяснил почему.
Кроме того, в ходе визита Зеленского в Вашингтон "Энергоатом" подписал соглашение с американской корпорацией "Westinghouse Electric" о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС в качестве пилотного проекта.
А спикер Зеленского Сергей Никифоров анонсировал подписание оборонного соглашения между Украиной и США.