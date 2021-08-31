Зеленський і Таран приїхали в Пентагон для зустрічі з Остіном Ллойдом (відео)

На зустрічі президента України з главою міністерства оборони США планується підписання трьох угод у військовій сфері.

Президент Володимир Зеленський у межах офіційного візиту в США прибув у Пентагон для зустрічі з міністром оборони країни Остіном Ллойдом.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Главу держави біля будівлі оборонного відомства Сполучених Штатів зустрічав сам міністр оборони США. По обидва боки від входу вишикувалася почесна варта.

Разом із Зеленським на зустріч приїхав міністр оборони України Андрій Таран.

[ + – ] Зеленський прибув у Пентагон

Нагадаємо, візит Володимира Зеленського в США почався у вівторок, 31 серпня.

За сьогодні глава держави встиг зустрітися з главою NASA Біллом Нельсоном. На зустрічі були обговорені космічні проекти, до яких у перспективі може приєднатися Україна.

Також Зеленський був на зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з главою Міненерго США Дженніфер Грьонхольм. Під час цієї зустрічі було підписано спільну заяву про стратегічний діалог у сфері енергетики та клімату.

Зеленський заявив Грьонхольм, що вважає російський газ найбруднішим у світі і пояснив чому.

Крім того, під час візиту Зеленського у Вашингтон "Енергоатом" підписав угоду з американською корпорацією "Westinghouse Electric" про будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС у якості пілотного проекту.

А спікер Зеленського Сергій Никифоров анонсував підписання оборонної угоди між Україною і США.