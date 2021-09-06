Некому бороться: "Слуга народа" не будет выдвигать своего кандидата на выборы мэра Харькова

В партии допустили, что в выборах будут участвовать городские и областные депутаты от этой политсилы, но только в качестве самовыдвиженцев.

Пропрезидентская партия "Слуга народа" не будет выдвигать кандидата на досрочных выборах мэра Харькова. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что у политической силы нет достойного кандидата. Об этом во время пресс-конференции по итогам съезда партии в понедельник, 6 сентября, сообщили глава парламентской фракции Давид Арахамия и лидер политсилы Александр Корниенко.

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"Я общался с харьковчанами. Мы не будем выдвигать (кандидата в мэры Харькова — ред.), потому что нет сильной кандидатуры, которая может бороться (за эту должность — ред.)", — сказал Арахамия.

Со своим коллегой по фракции согласился и глава партии.

"Скорее всего, с большой долей вероятности наша партийная организация не будет выдвигать (кандидата), надо переспросить господина (Павла) Сушко (нардепа, лидера Харьковской областной партийной организации — ред.)", — заявил Корниенко.

При этом он допустил, что депутаты городского или областного советов от "Слуги народа" могут участвовать в выборах мэра Харькова, однако только как самовыдвиженцы — в частности, они не смогут использовать символику политической силы.

Отвечая на вопрос о том, кого из кандидатов в таком случае будет поддерживать партия "Слуга народа", Корниенко заявил: "Мы будем анализировать, проводить опрос среди наших избирателей. Возможно, если они будут подавляющим большинством (кого-то поддерживать), а они обычно так не ведут себя в Харькове, у нас уже был опыт, мы будем тогда говорить, что будем поддерживать честную гонку и наши члены комиссии будут на страже законности в этом процессе".

[ + – ] Заявление Арахамии и Корниенко касательно выборов в Харькове

Тем временем партия "Европейская солидарность" выдвинула в мэры Харькова политика и бизнесмена Александра Скорика. В ходе форума политсилы, который прошел 4 сентября, лидер "ЕС", экс-президент Петр Порошенко поддержал эту кандидатуру. В 2020 году Скорик был избран депутатом Харьковского областного совета. Также он является генеральным директором "Мясокомбината "Мясной".

Ранее о своем желании участвовать в выборах мэра Харькова, которые пройдут 31 октября, заявляли бывший мэр города Михаил Добкин, и.о. городского головы, секретарь горсовета Игорь Терехов, депутат горсовета от ОПЗЖ Анатолий Родзинский и лидер местного подразделения "Национального корпуса" Константин Немичев. Прием документов от кандидатов для участия в выборов продлится с 21 по 30 сентября.