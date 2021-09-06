Нікому боротися: "Слуга народу" не висуватиме свого кандидата на вибори мера Харкова

У партії допустили, що у виборах братимуть участь міські й обласні депутати від цієї політсили, але тільки як самовисуванці.

Пропрезидентська партія "Слуга народу" не висуватиме кандидата на дострокових виборах мера Харкова. Відповідне рішення було ухвалене в зв'язку з тим, що в політичної сили немає гідного кандидата. Про це під час пресконференції за підсумками з'їзду партії в понеділок, 6 вересня, повідомили глава парламентської фракції Давид Арахамія і лідер політсили Олександр Корнієнко.

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"Я спілкувався з харків'янами. Ми не будемо висувати (кандидата в мери Харкова — ред.), тому що немає сильної кандидатури, яка може боротися (за цю посаду — ред.)", — сказав Арахамія.

Зі своїм колегою по фракції погодився і голова партії.

"Швидше за все, з великою часткою ймовірності наша партійна організація не буде висувати (кандидата), треба перепитати пана (Павла) Сушко (нардепа, лідера Харківської обласної партійної організації — ред.)", — заявив Корнієнко.

При цьому він допустив, що депутати міської чи обласної рад від "Слуги народу" можуть брати участь у виборах мера Харкова, однак тільки як самовисуванці — зокрема, вони не зможуть використовувати символіку політичної сили.

Відповідаючи на питання про те, кого з кандидатів у такому випадку підтримуватиме партія "Слуга народу", Корнієнко заявив: "Ми будемо аналізувати, проводити опитування серед наших виборців. Можливо, якщо вони будуть переважною більшістю (когось підтримувати), а вони зазвичай так не поводяться в Харкові, у нас вже був досвід, ми будемо тоді говорити, що будемо підтримувати чесну гонку і наші члени комісії будуть на сторожі законності в цьому процесі".

[ + – ] Заява Арахамії і Корнієнка щодо виборів у Харкові

Тим часом партія "Європейська солідарність" висунула в мери Харкова політика і бізнесмена Олександра Скорика. У процесі форуму політсили, який пройшов 4 вересня, лідер "ЄС", експрезидент Петро Порошенко підтримав цю кандидатуру. У 2020 році Скорик був обраний депутатом Харківської обласної ради. Також він є генеральним директором "М'ясокомбінату "М'ясний".

Раніше про своє бажання брати участь у виборах мера Харкова, які пройдуть 31 жовтня, заявляли колишній мер міста Михайло Добкін, в. о. міського голови, секретар міськради Ігор Терехов, депутат міськради від ОПЗЖ Анатолій Родзинський і лідер місцевого підрозділу "Національного корпусу" Костянтин Немічев. Прийом документів від кандидатів для участі у виборах триватиме з 21 по 30 вересня.