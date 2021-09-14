"Похоже, в нем только "хотелки" Зеленского", - Гончаренко о "Плане трансформации Украины"

Нардеп в комментарии Фокусу заявил, что документ в целом выглядит не очень реалистичным и нуждается в доработке.

"План трансформации Украины", который президент Владимир Зеленский представил в Вашингтоне во время рабочей поездки в США, нуждается в доработке. Об этом в комментарии Фокусу сказал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

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Так, парламентарий отметил, что Зеленский торжественно повез этот "План трансформации" в США, однако в Украине об этом документе вообще никто не слышал.

"После презентации были только победные новости на сайте ОП, где рассказывали, как "лучший лидер современности" представляет супер-план. Но в Украине в глаза его не видели. По информации, которая стала известна, план необходимо в целом дорабатывать, выделять какой-то проект нет смысла", — сказал Алексей Гончаренко, подчеркнув, что "результаты встречи с Байденом это подтверждают".

Нардеп заявил, что в целом "план выглядит не очень реалистичным".

"Похоже, что в этом плане только "хотелки" самого Зеленского. И непонятно, почему в этих проектах должны быть заинтересованы иностранные инвесторы", — отметил Гончаренко.

Парламентарий также подчеркнул, что неважно в каких ведомствах разрабатывали заложенные в документ проекты, поскольку "утверждал их именно Зеленский".

"Он должен был привезти 277 млрд долларов инвестиций из США, 3 млрд — из ОАЭ. Но эти цифры пока остаются только на бумаге", — сказал нардеп.

Со списком проектов, которые включены в "План трансформации Украины", можно ознакомиться на Telegram-канале Алексея Гончаренко.

"Из интересного: Зеленский хочет, чтобы Amazon, Google и Microsoft построили в Украине масштабные дата центры, принять участие в лунной программе НАСА, построить киевскую окружную дорогу и создать фонд фондов для ИТ проектов", — писал тогда Гончаренко.

[ + – ] Список проектов, которые включили в "План трансформации Украины"

Напомним, в "План трансформации Украины" включены более 80 проектов. Во время презентации этого документа Зеленский выразил надежду на то, что его реализации поспособствует и американская сторона.

Примечательно, что до сих пор неизвестно кто выступил разработчиком этого документа. На запросы Фокуса Министерство финансов и Министерство экономики сообщили, что у них нет текста "Плана трансформации Украины". Аналогичный ответ поступил на запрос другого СМИ и от Офиса президента.