"Схоже, що в ньому тільки "хотілки" Зеленського", — Гончаренко про "План трансформації України"

Нардеп у коментарі Фокусу заявив, що документ у цілому виглядає не дуже реалістичним і потребує доопрацювання.

"План трансформації України", який президент Володимир Зеленський представив у Вашингтоні під час робочої поїздки в США, потребує доопрацювання. Про це в коментарі Фокусу сказав народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

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Так, парламентарій зазначив, що Зеленський урочисто повіз цей "План трансформації" в США, проте в Україні про цей документ узагалі ніхто не чув.

"Після презентації були тільки переможні новини на сайті ОП, де розповідали, як «найкращий лідер сучасності» презентує суперплан. Але в Україні в очі його бачили. З інформації, яка стала відомою, план потребує в цілому доопрацювання, виділяти якийсь проект немає сенсу. І результати зустрічі з Байденом це підтверджують".

Нардеп заявив, що в цілому "план виглядає не дуже реалістичним".

"Схоже, що в цьому плані тільки "хотілки" самого Зеленського. І не зрозуміло, чому в цих проектах мають бути зацікавлені іноземні інвестори", — зазначив Гончаренко.

Парламентарій також підкреслив, що неважливо, у яких відомствах розробляли закладені в документ проекти, оскільки "стверджував їх саме Зеленський".

"Він мав привезти 277 млрд доларів інвестицій із США, 3 млрд — з ОАЕ. Але ці цифри поки залишаються тільки на папері", — сказав нардеп.

Зі списком проектів, які включені в "План трансформації України", можна ознайомитися на Telegram-каналі Олексія Гончаренка.

"З найцікавішого: Зеленський хоче, щоб Amazon, Google і Microsoft побудували в Україні масштабні дата центри, взяти участь у місячній програмі НАСА, побудувати київську окружну дорогу і створити фонд фондів для ІТ проєктів", — писав тоді Гончаренко.

[ + – ] Список проектів, які включили в "План трансформації України"

Нагадаємо, у "План трансформації України" включено понад 80 проектів. Під час презентації цього документа Зеленський висловив надію на те, що його реалізації посприяє й американська сторона.

Примітно, що досі невідомо, хто виступив розробником цього документа. На запити Фокуса Міністерство фінансів і Міністерство економіки повідомили, що в них немає тексту "Плану трансформації України". Аналогічна відповідь надійшла на запит іншого ЗМІ і від Офісу президента.