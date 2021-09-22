Зеленский обратился к копам после покушения на Шефира из-за "быстрой реакции некоторых СМИ" (видео)

Президент имел в виду как украинские, так и российские медиа. На его взгляд, то, как они рассказывали о покушении на Шефира и о ситуации в его команде, требует анализа.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал общественность, прессу и правоохранителей обратить внимание на то, как некоторые СМИ, как отечественные, так и за рубежом, освещают события, связанные с покушением на Шефира — его первого помощника. Заявление прозвучало в Нью-Йорке во время общения с журналистами телеканала "Дом".

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"Очень интересно, когда совпадает риторика с российской стороны с некоторыми украинскими СМИ и некоторыми депутатами ВР. Мне кажется, что такой анализ поможет и журналистам, и обществу, и правоохранительным органам. Я без намеков. Это то, что я увидел", — заявил Зеленский, имея в виду те ситуации, когда СМИ говорят о ситуации, которая сложилась внутри президентской команды.

Глава государства заявил, что лично он после покушения на Шефира увидел довольно "быструю и отработанную" реакцию ряда российских и украинских телеканалов, а также депутатов Верховной Рады. Никаких лиц и названий медиа он не уточнил.

По мнению главы государства, Украина действительно меняется и на это реагируют определенные силы, поскольку, как он утверждает, даже после 2014 года никто не совершал нападений на близких к президенту людей.

"Это говорит о реакции на реальные изменения в государстве, которые мы хотим делать. И даже то, что нам еще не удалось. То направление, которое мы выбрали, является правильным. Если раньше все контролировалось разными группами, то сегодня все это выходит из рук, потому я считаю, что это одна из вероятных версий [произошедшего]", — заявил Зеленский.

Зеленский также заявил, что сомневается в причастности мафии к покушению на Шефира, поскольку та "вся перешла в свое время в большие финансовые группы".

"Обвинять их прямо не буду, я думаю, мы будем ждать следствия. Я считаю, что это просто давление именно на меня. <…> Я не могу сказать уверенно, что найдут. Я думаю, будут делать все, чтобы нашли. <…> Правоохранительные органы намного более открыто работают, чем раньше, потому никаких запугиваний, просто нужно сделать свою работу и соответствующие выводы", — рассказал президент журналистам.

Примечательно, что сейчас Владимир Зеленский находится в Нью-Йорке, где он должен выступить с речью во время сессии Генеральной ассамблеи ООН.

До этого глава государства уже отреагировал на покушение на Шефира, записав видеообращение. В нем он заявил, что считает "слабостью" стрельбу по автомобилю его друга из леса. Сразу по окончании выступления на Генассамблее ООН президент вылетит в Киев.

Напомним, что утром 22 сентября в Украине совершили покушение на Шефира. В результате инцидента огнестрельное ранение получил его водитель, которого пришлось госпитализировать.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Фокусу заявил, что покушение на Шефира — "попытка демонстративного убийства ключевого члена команды" Зеленского.

На покушение Шефир уже отреагировал и сам. По мнению первого помощника президента, целью инцидента было напугать высшие эшелоны власти.