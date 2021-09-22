Зеленський звернувся до копів після замаху на Шефіра через "швидку реакцію деяких ЗМІ" (відео)

Президент мав на увазі як українські, так і російські медіа. На його погляд, те, як вони розповідали про замах на Шефіра і про ситуацію в його команді, вимагає аналізу.

Президент України Володимир Зеленський закликав громадськість, пресу і правоохоронців звернути увагу на те, як деякі ЗМІ, як вітчизняні, так і за кордоном, висвітлюють події, пов'язані із замахом на Шефіра — його першого помічника. Заява прозвучала в Нью-Йорку під час спілкування із журналістами телеканалу "Дім".

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"Дуже цікаво, коли збігається риторика з російської сторони з деякими українськими ЗМІ та деякими депутатами ВР. Мені здається, що такий аналіз допоможе і журналістам, і суспільству, і правоохоронним органам. Я без натяків. Це те, що я побачив", — заявив Зеленський, маючи на увазі ті ситуації, коли ЗМІ говорять про ситуацію, яка склалася всередині президентської команди.

Глава держави заявив, що особисто він після замаху на Шефіра побачив досить "швидку і відпрацьовану" реакцію низки російських та українських телеканалів, а також депутатів Верховної Ради. Жодних осіб і назв медіа він не уточнив.

На думку глави держави, Україна дійсно змінюється і на це реагують певні сили, оскільки, як він стверджує, навіть після 2014 року ніхто не здійснював нападів на близьких до президента людей.

"Це говорить про реакцію на реальні зміни в державі, які ми хочемо робити. І навіть те, що нам ще не вдалося. Той напрямок, який ми вибрали, є правильним. Якщо раніше все контролювалося різними групами, то сьогодні все це виходить з рук, тому я вважаю, що це одна з можливих версій [події]", — заявив Зеленський.

Зеленський також заявив, що сумнівається в причетності мафії до замаху на Шефіра, оскільки та "вся перейшла в свій час у великі фінансові групи".

"Звинувачувати їх прямо не буду, я думаю, ми будемо чекати слідства. Я вважаю, що це просто тиск саме на мене. <...> Я не можу сказати впевнено, що знайдуть. Я думаю, будуть робити все, щоб знайшли. <... > Правоохоронні органи набагато більш відкрито працюють, ніж раніше, тому ніяких залякувань, просто потрібно зробити свою роботу і відповідні висновки", — розповів президент журналістам.

Варто зазначити, що зараз Володимир Зеленський знаходиться в Нью-Йорку, де він повинен виступити з промовою під час сесії Генеральної асамблеї ООН.

До цього глава держави вже відреагував на замах на Шефіра, записавши відеозвернення. У ньому він заявив, що вважає "слабкістю" стрілянину по автомобілю його друга з лісу. Відразу після закінчення виступу на Генасамблеї ООН президент вилетить до Києва.

Нагадаємо, що вранці 22 вересня в Україні здійснили замах на Шефіра. Унаслідок інциденту вогнепальне поранення отримав його водій, якого довелося госпіталізувати.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Фокусу заявив, що замах на Шефіра — "спроба демонстративного вбивства ключового члена команди" Зеленського.

На замах Шефір вже відреагував і сам. На думку першого помічника президента, метою інциденту було налякати вищі ешелони влади.