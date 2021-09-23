Бывший начальник Нацполиции Киева Крищенко стал заместителем Кличко

В зону ответственности нового зама главы КГГА входит, в частности, коммуникация с правоохранителями на фоне ряда уголовных дел, открытых в отношении представителей команды Кличко.

Бывший начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко стал заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам самоуправленческих полномочий. Соответствующее решение в четверг, 23 сентября, приняли депутаты Киевсовета.

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Решение поддержал 91 депутат, двое проголосовали "против", один — воздержался. Поддержать назначение присутствующих просил мэр столицы Виталий Кличко.

Градоначальник заявил, что в зону ответственности Крищенко будут входить вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с полицией.

Как ранее писало издание "Зеркало недели", это назначение необходимо столичному мэру, чтобы вести коммуникацию с правоохранителями на фоне ряда уголовных производств, открытых в отношении команды Кличко.

Кто такой Константин Крищенко

Столичной полицией Крищенко руководил с декабря 2015 года по август 2021 года, когда он подал рапорт об отставке и его удовлетворили.

Перед этим мужчина возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины, в 2013-2014 году управлял аналогичным подразделением в Кировоградской области. Весной 2014 года был начальником городского отдела милиции Горловки, которая ныне находится под контролем боевиков так называемой "ДНР".

В апреле 2014 года Крищенко был в числе тех, кто оборонял здание Горловского управления милиции, когда его пытались захватить пророссийские сепаратисты. Он был тяжело ранен, когда защищал флаг Украины.

Также в период с июня по декабрь 2014 года исполнял обязанности главы Славянской районной государственной администрации.

С 2018 года — генерал полиции третьего ранга.

В августе Фокус писал о том, что глава киевской полиции Андрей Крищенко решил покинуть занимаемый пост и написал заявление об увольнении. До этого он руководил ГУ Нацполиции Киева на протяжении шести лет.

Напомним также, что чиновников КГГА обвинили в "медицинских" кражах на 13,6 млн грн. Следователи определили, что размер ценовой надбавки при закупках у подконтрольной компании достигал 106%.

Отметим, пристальное внимание к КГГА и коммунальным предприятия правоохранители демонстрируют на протяжении нескольких последних месяцев. Городской голова Виталий Кличко считает все это "политическим заказом", так как цель подобных действий – "опорочить его и снять с должности".