Чиновников КГГА обвинили в "медицинских" кражах на 13,6 млн грн

Следователи определили, что размер ценовой надбавки при закупках у подконтрольной компании достигал 106%.

Нацполиция по согласованию с прокуратурой Киева 20 сентября направила в суд обвинительный акт в отношении группы действующих и бывших чиновников городской госадминистрации (КГГА). Об этом сообщил пресс-центр МВД.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

По данным следствия, организовал схему присвоения бюджетных средств ныне бывший директор одного из департаментов КГГА. В группу он привлек шестерых своих подчиненных: заместителей, начальника отдела, заведующего сектором, главного специалиста и уполномоченного по вопросам закупок. Часть из них являются действующими чиновниками. Каждый из участников группы выполнял свою роль. Один координировал действия, другие обеспечивали появление подписей под договорами и разработку "правильной" тендерной документации.

Схема была простой: по результатам открытых торгов заключались договоры с подконтрольным предприятием о поставке медицинских изделий и средств личной гигиены. Цены же были завышенными (по данным следствия, превышение достигало 106%).

Следствие пришло к выводу, что городскому бюджету Киева был причинен убыток в 13,6 млн грн.

Полученные средства распределялись между участниками группы.

В мае участникам группы сообщили о подозрении в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой и в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).

Если вина обвиняемых будет доказана в суде, им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Отметим, пристальное внимание к КГГА и коммунальным предприятия правоохранители демонстрирую на протяжении нескольких последних месяцев. Их пресс-службы регулярно сообщают об обнаруженных массовых нарушениях, многомиллионных хищениях и т.п. Наиболее часто говорится о махинациях при закупках и нецелевом использовании бюджетных средств.

Так, сообщили о подозрении руководству и ряду сотрудников Инспекции по парковке, подчиненной Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА. Были проведены обыски по факту возможного присвоения средств и служебной халатности при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр. Глава ГФС заявил о проведении обысков в КГГА из-за убытков на 160 млн грн.

Городской голова Виталий Кличко считает все это "политическим заказом", так как цель подобных действий – "опорочить меня и снять с должности".