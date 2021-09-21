Чиновників КМДА звинуватили в "медичних" крадіжках на 13,6 млн грн

Слідчі визначили, що розмір цінової надбавки при закупівлях у підконтрольної компанії сягав 106%.

Нацполіція за погодженням із прокуратурою Києва 20 вересня надіслала до суду обвинувальний акт стосовно групи чинних і колишніх чиновників міської держадміністрації (КМДА). Про це повідомив пресцентр МВС.

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За даними слідства, організував схему привласнення бюджетних коштів нині колишній директор одного з департаментів КМДА. До групи він залучив шістьох своїх підлеглих: заступників, начальника відділу, завідувача сектором, головного фахівця та уповноваженого з питань закупівель. Частина з них є чинними чиновниками. Кожен з учасників групи здійснював свою роль. Один координував дії, інші забезпечували появу підписів під договорами і розробку "правильної" тендерної документації.

Схема була простою: за результатами відкритих торгів укладалися договори з підконтрольним підприємством про постачання медичних виробів та засобів особистої гігієни. Ціни ж були завищеними (за даними слідства, перевищення сягало 106%).

Слідство дійшло висновку, що міському бюджету Києва був завданий збиток у 13,6 млн грн.

Отримані кошти розподілялись між учасниками групи.

У травні учасникам групи повідомили про підозру у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою і в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

Якщо вина обвинувачених буде доведена в суді, їм загрожує позбавлення волі терміном від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Зазначимо, пильну увагу до КМДА та комунальних підприємств правоохоронці демонструють протягом декількох останніх місяців. Їхні пресслужби регулярно повідомляють про виявлені масові порушення, багатомільйонні розкрадання тощо. Найбільш часто говориться про махінації при закупівлі та нецільовому використанні бюджетних коштів.

Так, повідомили про підозру керівництву і низці співробітників Інспекції з паркування, підпорядкованій Департаменту транспорту й інфраструктури КМДА. Були проведені обшуки за фактом можливого привласнення коштів і службової недбалості під час будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро. Глава Укрінформу заявив про проведення обшуків у КМДА через збитки на 160 млн грн.

Міський голова Віталій Кличко вважає все це "політичним замовленням", оскільки мета подібних дій — "зганьбити мене і зняти з посади".