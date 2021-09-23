Колишній начальник Нацполіції Києва Крищенко став заступником Кличка

У зону відповідальності нового заступника голови КМДА входить, зокрема, комунікація з правоохоронцями на тлі низки кримінальних справ, відкритих щодо представників команди Кличка.

Колишній начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко став заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань самоврядних повноважень. Відповідне рішення у четвер, 23 вересня, ухвалили депутати Київради.

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Рішення підтримали 91 депутат, двоє проголосували "проти", один — утримався. Підтримати призначення присутніх просив мер столиці Віталій Кличко.

Градоначальник заявив, що в зону відповідальності Крищенка входитимуть питання муніципальної безпеки, цивільної оборони, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії з поліцією.

Як раніше писало видання "Дзеркало тижня", це призначення необхідне столичному мерові, щоб вести комунікацію з правоохоронцями на тлі низки кримінальних проваджень, відкритих проти команди Кличка.

Хто такий Костянтин Крищенко

Столичною поліцією Крищенко керував із грудня 2015 року по серпень 2021 року, коли він подав рапорт про відставку і його задовольнили.

Перед цим чоловік очолював управління з боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС України, в 2013-2014 році керував аналогічним підрозділом у Кіровоградській області. Навесні 2014 року був начальником міського відділу міліції Горлівки, яка нині перебуває під контролем бойовиків так званої "ДНР".

У квітні 2014 року Крищенко був серед тих, хто обороняв будинок Горлівського управління міліції, коли його намагалися захопити проросійські сепаратисти. Він був важко поранений, коли захищав прапор України.

Також у період із червня по грудень 2014 року виконував обов'язки глави Слов'янської районної державної адміністрації.

З 2018 року — генерал поліції третього рангу.

У серпні Фокус писав про те, що глава київської поліції Андрій Крищенко вирішив покинути займаний пост і написав заяву про звільнення. До цього він керував ГУ Нацполіції Києва протягом шести років.

Нагадаємо також, що чиновників КМДА звинуватили в "медичних" крадіжках на 13,6 млн грн. Слідчі визначили, що розмір цінової надбавки під час закупівель у підконтрольної компанії досягав 106%.

Зазначимо, пильну увагу до КМДА та комунальних підприємств правоохоронці демонструють протягом декількох останніх місяців. Міський голова Віталій Кличко вважає все це "політичним замовленням", оскільки мета подібних дій — "зганьбити його і зняти з посади".