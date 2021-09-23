"Сделаем все возможное". В МВД допустили, что напавшего на Шефира киллера не найдут

Во время общения с журналистами советник главы МВД Антон Геращенко привел пример дело об убийстве Джона Кеннеди, в котором спустя 20 лет не смогли найти виновного.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко допустил, что правоохранители не смогут найти преступника, совершившего покушение на Шефира. Об этом он заявил в эфире передачи "Право на власть" вечером в четверг, 23 сентября.

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"В таких случаях, могу сказать, делается все возможное, как и в других преступлениях. Естественно, мы не можем говорить, что будет стопроцентный результат, но мы сделаем все возможное… Все ли политические убийства в мире раскрываются? 21 ноября 1963 года в Далласе был расстрел президента (США Джона) Кеннеди — до сих пор в американском обществе нет единой версии, кто на самом деле это сделал, — сказал Геращенко.

Советник главы МВД добавил, что покушение на Шефира готовилось давно.

"Это хорошо подготовленное преступление. Полиция, прокуратура, СБУ работают в составе совместной следственной группы и будут делать все, чтобы раскрыть это преступление", — добавил Геращенко.

Покушение на Шефира — что известно

Утром 22 сентября под Киевом машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли из автомата. Он не пострадал, однако водитель получил огнестрельные ранения ноги. В полиции рассматривают три версии покушения — оно могло быть связано с государственной деятельностью Шефира, нападение совершили с целью давления на власти или с целью дестабилизации ситуации в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский после покушения на Шефира заявил, что на преступление будет дан "сильный ответ".

Тем временем правоохранители совместно с силовиками и спасателями исследуют место преступления. К поискам улик подключили в том числе и водолазов.