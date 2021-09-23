"Зробимо все можливе". У МВС допустили, що кілера, який напав на Шефіра, не знайдуть

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко привів в приклад справу про вбивство Кеннеді, в якому через 20 років не змогли знайти винного.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко допустив, що правоохоронці не зможуть знайти злочинця, який вчинив замах на першого помічника президента Сергія Шефіра. Про це він заявив в ефірі передачі "Право на владу" ввечері у четвер, 23 вересня.

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"У таких випадках, можу сказати, робиться все можливе, як і в інших злочинах. Авжеж ми не можемо говорити, що буде стовідсотковий результат, але ми зробимо все можливе... Чи всі політичні вбивства в світі розкриваються? 21 листопада 1963 року в Далласі був розстріл президента (США Джона) Кеннеді — до сих пір в американському суспільстві немає єдиної версії, хто насправді це зробив, — сказав Геращенко.

Радник глави МВС додав, що замах на Шефіра готувався давно.

"Це добре підготовлений злочин. Поліція, прокуратура, СБУ працюють в складі спільної слідчої групи і будуть робити все, щоб розкрити цей злочин", — додав Геращенко.

Замах на Шефіра — що відомо

Вранці 22 вересня під Києвом машину першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли з автомата. Він не постраждав, проте водій отримав вогнепальні поранення ноги. У поліції розглядають три версії замаху — воно могло бути пов'язано з державною діяльністю Шефіра, напад здійснили з метою тиску на владу або з метою дестабілізації ситуації в країні.

Президент України Володимир Зеленський після замаху на Шефіра заявив, що на злочин буде дана "сильна відповідь".

Тим часом правоохоронці спільно з силовиками і рятувальниками досліджують місце злочину. До пошуків доказів підключили в тому числі і водолазів.