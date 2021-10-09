Нашли алкоголь и метадон: "Слуга" назвала причину смерти Полякова

Нардеп утверждает, что это вывод экспертов после проведения токсикологии

В крови нардепа Антона Полякова нашли такие вещества, как алкоголь и метадон, из-за взаимодействия которых он скончался. Об этом в Facebook написала нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко.

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"Смерть Антона Полковая наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология", — сообщила Янченко.

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По информации столичной прокуратуры, вскрытие тела Полякова показало, что причиной смерти стали острая коронарная недостаточность, а также острая ишемическая болезнь сердца. Однако ожидались и другие результаты экспертиз.

О смерти Полякова стало известно 8 октября. Ему стало плохо в такси, которое правоохранители остановили за нарушение ПДД. Врачи не смогли реанимировать нардепа.

Также в полиции сообщали, что в ночь смерти Поляков употреблял алкогольные напитки вместе с Рустамом Джамбулатовым — помощником его коллеги по парламенту и сожительницы Анны Скороход.

Еще Фокус писал, что нардеп Евгений Шевченко выдвинул в своем Telegram-канале версию смерти Полякова. Парламентарий допустил причастность мужа Анны Скороход к этой истории. Поводом якобы могла стать ревность.