Нашли алкоголь и метадон: "Слуга" назвала причину смерти Полякова
Нардеп утверждает, что это вывод экспертов после проведения токсикологии
В крови нардепа Антона Полякова нашли такие вещества, как алкоголь и метадон, из-за взаимодействия которых он скончался. Об этом в Facebook написала нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко.
"Смерть Антона Полковая наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология", — сообщила Янченко.
По информации столичной прокуратуры, вскрытие тела Полякова показало, что причиной смерти стали острая коронарная недостаточность, а также острая ишемическая болезнь сердца. Однако ожидались и другие результаты экспертиз.
О смерти Полякова стало известно 8 октября. Ему стало плохо в такси, которое правоохранители остановили за нарушение ПДД. Врачи не смогли реанимировать нардепа.
Также в полиции сообщали, что в ночь смерти Поляков употреблял алкогольные напитки вместе с Рустамом Джамбулатовым — помощником его коллеги по парламенту и сожительницы Анны Скороход.
Еще Фокус писал, что нардеп Евгений Шевченко выдвинул в своем Telegram-канале версию смерти Полякова. Парламентарий допустил причастность мужа Анны Скороход к этой истории. Поводом якобы могла стать ревность.