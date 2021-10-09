Знайшли алкоголь і метадон: "Слуга" назвала причину смерті Полякова

Нардеп стверджує, що це висновок експертів після проведення токсикології

У крові нардепа Антона Полякова знайшли такі речовини, як алкоголь і метадон, через взаємодію яких він помер. Про це в Facebook написала нардеп від "Слуги народу" Галина Янченко.

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"Смерть Антона Полкова наступила в результаті реакції алкоголю і метадону. За моєю інформацією, це показала токсикологія", — повідомила Янченко.

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За інформацією столичної прокуратури, розтин тіла Полякова показав, що причиною смерті стали гостра коронарна недостатність, а також гостра ішемічна хвороба серця. Однак очікувалися і інші результати експертиз.

Про смерть Полякова стало відомо 8 жовтня. Йому стало погано в таксі, яке правоохоронці зупинили за порушення правил дорожнього руху. Лікарі не змогли реанімувати нардепа.

Також в поліції повідомляли, що в ніч смерті Поляков вживав алкогольні напої разом з Рустамом Джамбулатову — помічником його колеги по парламенту і співмешканки Ганни Скороход.

Ще Фокус писав, що нардеп Євген Шевченко висунув у своєму Telegram-каналі версію смерті Полякова. Парламентарій допустив причетність чоловіка Анни Скороход до цієї історії. Приводом нібито могли стати ревнощі.