ВАКС отказался арестовывать Геннадия Труханова и назначил ему залог в 30 млн (видео)

Мэр Одессы после решения суда заявил, что у него нет денег для внесения залога, и предупредил, что будет выезжать за границу по работе.

Высший антикоррупционный суд отказался брать под стражу городского голову Одессы Геннадия Труханова и назначил ему залог в 30,2 млн гривен. Соответствующее решение было вынесено в ходе сегодняшнего заседания.

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Судья ВАКС Оксана Олейник отклонила ходатайство стороны обвинения об избрании Геннадию Труханову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Помимо залога в размере 30,2 млн гривен, на мэра Одессы Геннадия Труханова возложили ряд обязанностей. Городской голова обязан сдать на хранение свои загранпаспорта, воздержаться от общения с другими фигурантами уголовного дела и не отлучаться с места проживания.

[ + – ] Выступление Труханова в суде

Залог в размере 30,2 млн гривен должен быть внесен в течение 5 дней с момента вынесения постановления. Если мэр Одессы не внесет указанную сумму — прокуратура может ходатайствовать об ужесточении меры пресечения.

Прокурор от САП ходатайствовал про арест Геннадия Труханова с возможностью внести залог в размере 120 млн гривен.

[ + – ] Суд избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову

Мэр Одессы Геннадий Труханов отреагировал на избрание меры пресечения и заявил, что у него нет денег для внесения залога в 30,2 млн гривен.

"Поэтому будем искать деньги, поскольку нужно выполнять постановление суда", — добавил Труханов под зданием ВАКС и предупредил, что будет подавать апелляцию на решение суда.

Мэр Одессы в комментарии журналистам заявил, что сможет выезжать за границу по рабочим моментам и с разрешения следователя.

[ + – ] У Геннадия Труханова нет денег для внесения залога в 30 млн гривен

Ранее Фокус сообщал, что мэр Одессы Геннадий Труханов получил новое подозрение. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрения были выписаны Геннадию Труханову, ряду местных чиновников и "известному одесситу". Мэра Одессы подозревают в превышении должностных полномочий и подделке документов с целью завладения земельными участками, а размер ущерба государству составляет свыше 533 млн гривен.

Также Фокус рассказывал, что Геннадий Труханов проходил подозреваемым по делу завода "Краян". В 2018 году мэру Одессы и семерым фигурантам расследования объявили подозрение в завладении средствами бюджета Одессы при покупке зданий завода Краян, однако через год НАБУ закрыло уголовное производство после решения Конституционного суда.

В июле 2019 года Малиновский районный суд Одессы оправдал Геннадия Труханова по делу завода "Краян", что спровоцировало масштабную драку в зале суда. Через два года апелляционная палата Антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор Геннадию Труханову и постановила возобновить рассмотрение дела, в котором фигурировал мэр Одессы.