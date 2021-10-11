ВАКС відмовився заарештовувати Геннадія Труханова та призначив йому заставу в 30 млн (відео)

Мер Одеси після рішення суду заявив, що в нього немає грошей для внесення застави, і попередив, що виїжджатиме за кордон по роботі.

Вищий антикорупційний суд відмовився брати під варту міського голову Одеси Геннадія Труханова та призначив йому заставу в 30,2 млн гривень. Відповідне рішення було винесено в ході сьогоднішнього засідання.

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Суддя ВАКС Оксана Олійник відхилила клопотання сторони обвинувачення про обрання Геннадію Труханову запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Крім застави в розмірі 30,2 млн гривень, на мера Одеси Геннадія Труханова поклали низку обов'язків. Міський голова зобов'язаний здати на зберігання свої закордонні паспорти, утриматися від спілкування з іншими фігурантами кримінальної справи та не відлучатися з місця проживання.

[ + – ] Виступ Труханова в суді

Застава в розмірі 30,2 млн гривень повинна бути внесена протягом 5 днів із моменту винесення постанови. Якщо мер Одеси не внесе зазначену суму, прокуратура може порушити клопотання про посилення запобіжного заходу.

Прокурор від САП клопотав про арешт Геннадія Труханова з можливістю внести заставу в розмірі 120 млн гривень.

[ + – ] Суд обрав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Трухановому

Мер Одеси Геннадій Труханов відреагував на обрання запобіжного заходу та заявив, що в нього немає грошей для внесення застави в 30,2 млн гривень.

"Тому будемо шукати гроші, оскільки потрібно виконувати постанову суду", — додав Труханов під будівлею ВАКС і попередив, що подаватиме апеляцію на рішення суду.

Мер Одеси в коментарі журналістам заявив, що зможе виїжджати за кордон щодо робочих моментів і з дозволу слідчого.

[ + – ] У Геннадія Труханова немає грошей для внесення застави в 30 млн гривень

Раніше Фокус повідомляв, що мер Одеси Геннадій Труханов отримав нову підозру. За словами генпрокурорки Ірини Венедиктової, підозри були виписані Геннадію Трухановому, низці місцевих чиновників і "відомому одеситу". Мера Одеси підозрюють у перевищенні посадових повноважень і підробці документів із метою заволодіння земельними ділянками, а розмір збитків державі становить понад 533 млн гривень.

Також Фокус розповідав, що Геннадій Труханов проходив підозрюваним у справі заводу "Краян". У 2018 році меру Одеси та сімом фігурантам розслідування оголосили підозру в заволодінні коштами бюджету Одеси при покупці будинків заводу "Краян", проте через рік НАБУ закрило кримінальне провадження після рішення Конституційного суду.

У липні 2019 року Малиновський районний суд Одеси виправдав Геннадія Труханова у справі заводу "Краян", що спровокувало масштабну бійку в залі суду. Через два роки апеляційна палата Антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок Геннадію Трухановому та постановила відновити розгляд справи, у якій фігурував мер Одеси.