Лицом акции под квартирой Зеленского в Лондоне стал участник мероприятия "Россотрудничества"

В пикете на Бейкер-стрит приняли участие менее 10 человек. Пришедшие на акцию требовали от Зеленского "продать квартиру в Лондоне".

Одним из главных участников акции под "офшорной квартирой" президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне, которая состоялась в субботу, 9 октября, стал Иван Ботучаров. В 2017 году он посетил мероприятие, организованное при поддержке "Россотрудничества" — федерального органа исполнительной власти РФ, одной из целей которого является "содействие распространению в других странах объективного представления о России".

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Так, 9 октября издание "Буквы" сообщило о том, что на Бейкер-стрит в Лондоне, где, согласно материалам расследования Pandora Papers, находится одна из квартир, приобретенных Зеленским, прошла акция представителей украинской общины. Публикация об этом митинге появилась и на Facebook-странице European Democrat Students, студенческой организации "Европейской народной партии". Генеральным секретарем этой организации является Иван Ботучаров.

[ + – ] В акции под "офшорной квартирой Зеленского" учавствовало менее 10 человек

Иван Ботучаров же появился в опубликованном журналистами ролике с акции, в котором обвинял Зеленского в участии в коррупционных схемах.

[ + – ] Иван Ботучаров на акции под "офшорной квартирой Зеленского" в Лондоне

Позже об этой акции написал ряд украинских и множество российских СМИ.

Примечательно, что в 2017 году Иван Ботучаров участвовал в международном круглом столе "Единство и единение 2017" по вопросам "воссоединения российских соотечественников и для обсуждения актуальных задач, стоящих перед русскоговорящим сообществом", который проводился Палатой русских сообществ Великобритании при поддержке "Россотрудничества" и Правительственной комиссии РФ по делам соотечественников за рубежом. Трансляция мероприятия велась в Facebook. Также публикация об этом круглом столе есть на сайте Представительства Россотрудничества в Великобритании.

[ + – ] Иван Ботучаров на мероприятии, которое организовали при поддержке "Россотрудничества", 2017 год [ + – ] Иван Ботучаров на мероприятии, которое организовали при поддержке "Россотрудничества", 2017 год

В марте 2019 года Иван Ботучаров публиковал на своей странице в Instagram совместное фото с Петром Порошенко, который на тот момент был действующим президентом Украины.

"Встречаемся с президентом Украины и премьер-министром Болгарии. #Почетно #Европейцы", — подписал снимок Ботучаров.

[ + – ] Иван Ботучаров с Петром Порошенко, 2019 год

Напомним, результаты международного расследования Pandora Papers были обнародованы 3 октября. Журналисты проанализировали данные о регистрации и обслуживании офшорных фирм и мировых лидеров и чиновников из 90 стран.

В частности, расследователям удалось обнаружить "офшорные" квартиры в Лондоне ряда украинских политиков и бизнесменов, среди которых — первый помощник президента Украины Сергей Шефир.