Обличчям акції під квартирою Зеленського в Лондоні став учасник заходу "Росспівробітництва"

У пікеті на Бейкер-стріт взяли участь менше 10 осіб. Ті, хто прийшли на акцію, вимагали від Зеленського "продати квартиру в Лондоні".

Одним із головних учасників акції під "офшорною квартирою" президента України Володимира Зеленського в Лондоні, яка відбулася в суботу, 9 жовтня, став Іван Ботучаров. У 2017 році він відвідав захід, організований за підтримки "Росспівробітництва" — федерального органу виконавчої влади РФ, однією з цілей якого є "сприяння поширенню в інших країнах об'єктивного уявлення про Росію".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Так, 9 жовтня видання "Букви" повідомило про те, що на Бейкер-стріт у Лондоні, де, згідно з матеріалами розслідування Pandora Papers, знаходиться одна з квартир, придбаних Зеленським, пройшла акція представників української громади. Публікація про цей мітинг з'явилася і на Facebook-сторінці European Democrat Students, студентської організації "Європейської народної партії". Генеральним секретарем цієї організації є Іван Ботучаров.

[ + – ] В акції під "офшорною квартирою Зеленського" брало участь менше 10 осіб

Іван Ботучаров же з'явився в опублікованому журналістами ролику з акції, в якому звинувачував Зеленського в участі в корупційних схемах.

[ + – ] Іван Ботучаров на акції під "офшорною квартирою Зеленського" в Лондоні

Пізніше про цю акцію написала низка українських і безліч російських ЗМІ.

Варто зазначити, що в 2017 році Іван Ботучаров брав участь у міжнародному круглому столі "Єдність і єднання 2017" із питань "возз'єднання російських співвітчизників і для обговорення актуальних завдань, що стоять перед російськомовною спільнотою", який проводився Палатою російських спільнот Великобританії за підтримки "Росспівробітництва" й Урядової комісії РФ у справах співвітчизників за кордоном. Трансляція заходу велася у Facebook. Також публікація про цей круглий стіл є на сайті Представництва Росспівробітництва у Великобританії.

[ + – ] Іван Ботучаров на заході, який організували за підтримки "Росспівробітництва" 2017 рік [ + – ] Іван Ботучаров на заході, який організували за підтримки "Росспівробітництва" 2017 рік

У березні 2019 року Івана Ботучаров публікував на своїй сторінці в Instagram спільне фото з Петром Порошенком, який на той момент був чинним президентом України.

"Зустрічаємося з президентом України і прем'єр-міністром Болгарії. #Почесно #Європейці", — підписав знімок Ботучаров.

[ + – ] Іван Ботучаров із Петром Порошенком, 2019 рік

Нагадаємо, результати міжнародного розслідування Pandora Papers були оприлюднені 3 жовтня. Журналісти проаналізували дані про реєстрацію та обслуговування офшорних фірм і світових лідерів і чиновників із 90 країн.

Зокрема, розслідувачам вдалося знайти "офшорні" квартири в Лондоні низки українських політиків і бізнесменів, серед яких — перший помічник президента України Сергій Шефір.