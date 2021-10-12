Установлены все лица, с которыми Поляков общался в ночь смерти, - МВД

Следствию удалось установить третье лицо, которые находилось в компании с нардепом.

МВД уже установило всех лиц, с которыми нардеп Антон Поляков находился и контактировал в ночь смерти. Об этом сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает Укринформ.

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Спикер МВД заявил, что сейчас правоохранители проводят с таксистом разные следственные действия, чтобы точно установить место, роль и искренность каждого из трех свидетелей.

"Ибо есть еще третье лицо, которое также находилось с ним (Поляковым. — Ред.) в компании", — сказал Шевченко.

Представитель ведомства подчеркнул, что пока по данному делу подозрений никому не сообщено.

"Если следствие сочтет в совокупности (доказательств. — Ред.), что можно выходить на какое-то подозрение кому-то, то полиция Киева сообщит об этом очень быстро", — заявил директор Департамента коммуникации МВД.

Отметим, Шевченко уже заявлял, что Поляков не был случайным пассажиром в такси — машина некоторое время следовала за автомобилем, в котором нардеп находился с другим свидетелем (они вместе проводили время в ресторане). А потом Поляков пересел в автомобиль такси.

Первая версия водителя такси была такова, что он подобрал Полякова на транспортной остановке. Таксист утверждал, что это была случайная посадка — нардеп не использовал каких-либо приложений для вызова машины. Пассажир попросил отвезти его на Березняки. Однако 11 октября водитель изменил показания и сообщил правоохранителям, что Полякова ему подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Адвокат водителя заверил, что тот изначально солгал из-за того, что не хотел приплетать к этой истории других людей.

Также в МВД ранее сообщали, что в крови нардепа Антона Полякова нашли алкоголь и метадон. Следствие рассматривает две версии — самостоятельный прием наркотического вещества или отравление.

О смерти Антона Полякова стало известно 8 октября. Ему стало плохо в такси, которое ночью остановили за нарушение ПДД. Скорая помощь не смогла реанимировать парламентария.