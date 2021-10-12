"Поляков не был случайным пассажиром в такси", - спикер МВД Шевченко

По словам Артема Шевченко, водитель такси какое-то время ехал за машиной, из которой к нему пересел нардеп.

Нардеп Антон Поляков не был "случайным пассажиром" в такси, в котором тот очутился в ночь смерти. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил спикер Министерства внутренних дел (МВД) Артем Шевченко.

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Представитель ведомства подчеркнул, что таксист сообщил, будто бы случайно подобрал пассажира. Однако, по словам Шевченко, это произошло не "случайно".

"Таксист некоторое время следовал за автомобилем, в котором был потерпевший вместе с другим свидетелем, с которым он провел время в ресторане. А потом потерпевший пересел в автомобиль такси", — сказал Шевченко, заверив, что Поляков не был "случайным пассажиром" в машине.

Также спикер МВД рассказал, что правоохранителям удалось установить всех лиц, с которыми вступал в контакт в тот вечер и ночь умерший парламентарий.

"Установлены все лица, с которыми Поляков в ту ночь и вечер был, контактировал, ужинал, садился в одну машину, пересаживался в другую машину… Всех их установили", — заверил Шевченко.

Спикер МВД сообщил, что следствию известно и о третьем свидетеле по этому делу, который находился в компании с Поляковым и Рустамом Джамбулатовым (помощником нардепа Анны Скороход) перед смертью парламентария.

На текущий момент, по словам Шевченко, у экспертов нет окончательного ответа относительно влияния обнаруженного в крови Полякова метадона на факт смерти, однако, отметил он, к летальному исходу, вероятнее всего, привело сочетание определенных химических веществ в организме.

Примечательно, что изначально водитель такси заявил, что подобрал парламентария на транспортной остановке. По его словам, парламентарий поймал машину без специальных приложений и попросил отвезти его на Березняки. Впрочем, 11 октября стало известно, что водитель изменил показания и сообщил правоохранителям, что Полякова ему подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Адвокат водителя заверил, что тот изначально солгал из-за того, что не хотел приплетать к этой истории других людей.

Смерть Антона Полякова наступила ночью 8 октября в Киеве. Парламентарию стало плохо в салоне такси, однако приехавшая "скорая" не смогла его спасти. Позже экспертиза обнаружила в крови парламентария следы метадона с алкоголем.

Похоронили Антона Полякова на городском кладбище Чернигова в понедельник, 11 октября.