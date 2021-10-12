"Поляков не был случайным пассажиром в такси", - спикер МВД Шевченко
По словам Артема Шевченко, водитель такси какое-то время ехал за машиной, из которой к нему пересел нардеп.
Нардеп Антон Поляков не был "случайным пассажиром" в такси, в котором тот очутился в ночь смерти. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил спикер Министерства внутренних дел (МВД) Артем Шевченко.
Представитель ведомства подчеркнул, что таксист сообщил, будто бы случайно подобрал пассажира. Однако, по словам Шевченко, это произошло не "случайно".
"Таксист некоторое время следовал за автомобилем, в котором был потерпевший вместе с другим свидетелем, с которым он провел время в ресторане. А потом потерпевший пересел в автомобиль такси", — сказал Шевченко, заверив, что Поляков не был "случайным пассажиром" в машине.
Также спикер МВД рассказал, что правоохранителям удалось установить всех лиц, с которыми вступал в контакт в тот вечер и ночь умерший парламентарий.
"Установлены все лица, с которыми Поляков в ту ночь и вечер был, контактировал, ужинал, садился в одну машину, пересаживался в другую машину… Всех их установили", — заверил Шевченко.
Спикер МВД сообщил, что следствию известно и о третьем свидетеле по этому делу, который находился в компании с Поляковым и Рустамом Джамбулатовым (помощником нардепа Анны Скороход) перед смертью парламентария.
На текущий момент, по словам Шевченко, у экспертов нет окончательного ответа относительно влияния обнаруженного в крови Полякова метадона на факт смерти, однако, отметил он, к летальному исходу, вероятнее всего, привело сочетание определенных химических веществ в организме.
Примечательно, что изначально водитель такси заявил, что подобрал парламентария на транспортной остановке. По его словам, парламентарий поймал машину без специальных приложений и попросил отвезти его на Березняки. Впрочем, 11 октября стало известно, что водитель изменил показания и сообщил правоохранителям, что Полякова ему подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Адвокат водителя заверил, что тот изначально солгал из-за того, что не хотел приплетать к этой истории других людей.
Смерть Антона Полякова наступила ночью 8 октября в Киеве. Парламентарию стало плохо в салоне такси, однако приехавшая "скорая" не смогла его спасти. Позже экспертиза обнаружила в крови парламентария следы метадона с алкоголем.
Похоронили Антона Полякова на городском кладбище Чернигова в понедельник, 11 октября.