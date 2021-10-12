"Поляков не був випадковим пасажиром у таксі", — речник МВС Шевченко

За словами Артема Шевченка, водій таксі якийсь час їхав за машиною, з якої до нього пересів нардеп.

Нардеп Антон Поляков не був "випадковим пасажиром" у таксі, в якому той опинився в ніч смерті. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив спікер Міністерства внутрішніх справ (МВС) Артем Шевченко.

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Представник відомства підкреслив, що таксист повідомив, нібито випадково підібрав пасажира. Однак, за словами Шевченка, це сталося не "випадково".

"Таксист деякий час слідував за автомобілем, в якому був потерпілий разом з іншим свідком, з яким він провів час у ресторані. А потім потерпілий пересів в автомобіль таксі", — сказав Шевченко, запевнивши, що Поляков не був "випадковим пасажиром" у машині.

Також речник МВС розповів, що правоохоронцям вдалося встановити всіх осіб, з якими вступав у контакт у той вечір і ніч померлий парламентарій.

"Встановлені всі особи, з якими Поляков у ту ніч і вечір був, контактував, вечеряв, сідав в одну машину, пересідав в іншу машину... Усіх їх встановили", — запевнив Шевченко.

Спікер МВС повідомив, що слідству відомо і про третього свідка у цій справі, який знаходився в компанії з Поляковим і Рустамом Джамбулатовим (помічником нардепки Анни Скороход) перед смертю парламентарія.

На поточний момент, за словами Шевченка, в експертів немає остаточної відповіді щодо впливу виявленого в крові Полякова метадону на факт смерті, проте, зазначив він, до летального результату, найімовірніше, призвело поєднання певних хімічних речовин в організмі.

Варто зазначити, що спочатку водій таксі заявив, що підібрав парламентарія на транспортній зупинці. За його словами, парламентарій зловив машину без спеціальних додатків і попросив відвезти його на Березняки. Утім, 11 жовтня стало відомо, що водій змінив свідчення і повідомив правоохоронцям, що Полякова йому підвезли з іншої машини і попросили доставити додому. Адвокат водія запевнив, що той спочатку збрехав через те, що не хотів приплітати до цієї історії інших людей.

Смерть Антона Полякова настала вночі 8 жовтня в Києві. Парламентарію стало погано в салоні таксі, проте "швидка", яка приїхала на місце інциденту, не змогла його врятувати. Пізніше експертиза виявила в крові парламентарія сліди метадону з алкоголем.

Поховали Антона Полякова на міському кладовищі Чернігова в понеділок, 11 жовтня.