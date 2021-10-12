"Поляков не був випадковим пасажиром у таксі", — речник МВС Шевченко
За словами Артема Шевченка, водій таксі якийсь час їхав за машиною, з якої до нього пересів нардеп.
Нардеп Антон Поляков не був "випадковим пасажиром" у таксі, в якому той опинився в ніч смерті. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив спікер Міністерства внутрішніх справ (МВС) Артем Шевченко.
Представник відомства підкреслив, що таксист повідомив, нібито випадково підібрав пасажира. Однак, за словами Шевченка, це сталося не "випадково".
"Таксист деякий час слідував за автомобілем, в якому був потерпілий разом з іншим свідком, з яким він провів час у ресторані. А потім потерпілий пересів в автомобіль таксі", — сказав Шевченко, запевнивши, що Поляков не був "випадковим пасажиром" у машині.
Також речник МВС розповів, що правоохоронцям вдалося встановити всіх осіб, з якими вступав у контакт у той вечір і ніч померлий парламентарій.
"Встановлені всі особи, з якими Поляков у ту ніч і вечір був, контактував, вечеряв, сідав в одну машину, пересідав в іншу машину... Усіх їх встановили", — запевнив Шевченко.
Спікер МВС повідомив, що слідству відомо і про третього свідка у цій справі, який знаходився в компанії з Поляковим і Рустамом Джамбулатовим (помічником нардепки Анни Скороход) перед смертю парламентарія.
На поточний момент, за словами Шевченка, в експертів немає остаточної відповіді щодо впливу виявленого в крові Полякова метадону на факт смерті, проте, зазначив він, до летального результату, найімовірніше, призвело поєднання певних хімічних речовин в організмі.
Варто зазначити, що спочатку водій таксі заявив, що підібрав парламентарія на транспортній зупинці. За його словами, парламентарій зловив машину без спеціальних додатків і попросив відвезти його на Березняки. Утім, 11 жовтня стало відомо, що водій змінив свідчення і повідомив правоохоронцям, що Полякова йому підвезли з іншої машини і попросили доставити додому. Адвокат водія запевнив, що той спочатку збрехав через те, що не хотів приплітати до цієї історії інших людей.
Смерть Антона Полякова настала вночі 8 жовтня в Києві. Парламентарію стало погано в салоні таксі, проте "швидка", яка приїхала на місце інциденту, не змогла його врятувати. Пізніше експертиза виявила в крові парламентарія сліди метадону з алкоголем.
Поховали Антона Полякова на міському кладовищі Чернігова в понеділок, 11 жовтня.