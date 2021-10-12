Встановлені всі особи, з якими Поляков спілкувався в ніч смерті, — МВС

Слідству вдалося встановити третю особу, яка перебувала в компанії з нардепом.

МВС вже встановило всіх осіб, з якими нардеп Антон Поляков перебував і контактував у ніч смерті. Про це повідомив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, передає Укрінформ.

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Спікер МВС заявив, що зараз правоохоронці проводять з таксистом різні слідчі дії, щоб точно встановити місце, роль і щирість кожного з трьох свідків.

"Бо є ще третя особа, яка також була з ним (Поляковим. — Ред.) у компанії", — сказав Шевченко.

Представник відомства підкреслив, що поки у цій справі підозр нікому не повідомлено.

"Якщо слідство вважатиме в сукупності (доказів. — Ред.), що можна виходити на якусь підозру комусь, то поліція Києва повідомить про це дуже швидко", — заявив директор Департаменту комунікації МВС.

Зазначимо, Шевченко вже заявляв, що Поляков не був випадковим пасажиром у таксі — машина деякий час їхала за автомобілем, в якому нардеп перебував з іншим свідком (вони разом проводили час у ресторані). А потім Поляков пересів в автомобіль таксі.

Перша версія водія таксі була така, що він підібрав Полякова на транспортній зупинці. Таксист стверджував, що це була випадкова посадка — нардеп не використовував будь-яких додатків для виклику машини. Пасажир попросив відвезти його на Березняки. Однак 11 жовтня водій змінив свідчення і повідомив правоохоронцям, що Полякова йому підвезли з іншої машини і попросили доставити додому. Адвокат водія запевнив, що той спочатку збрехав через те, що не хотів приплітати до цієї історії інших людей.

Також в МВС раніше повідомляли, що в крові нардепа Антона Полякова знайшли алкоголь і метадон. Слідство розглядає дві версії — самостійний прийом наркотичної речовини або отруєння.

Про смерть Антона Полякова стало відомо 8 жовтня. Йому стало погано в таксі, яке вночі зупинили за порушення правил дорожнього руху. Швидка допомога не змогла реанімувати парламентарія.