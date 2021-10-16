"Он — гражданин Украины": Арахамия потребовал освободить и вернуть Саакашвили (видео)

Давид Арахамия считает, что любые юридические вопросы относительно Михеила Саакашвили необходимо решать через украинский суд.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия записал обращение в поддержку третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. Ролик опубликовали в Facebook.

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Давид Арахамия предстал перед камерой в белой футболке с надписью "Free Misha" ("Освободите Мишу") и от лица "слуг народа" выразил поддержку задержанному Михеилу Саакашвили. Он потребовал, чтобы грузинского политика немедленно выпустили из тюрьмы в Рустави и вернули в Украину как украинского гражданина. Народный депутат также подчеркнул, что экс-президент в Украине является чиновником высокого ранга и возглавляет Национальный совет реформ. Глава фракции также напомнил о достижениях Саакашвили, в частности о важных инфраструктурных объектах, построенные в Грузии при его правлении.

"Он — гражданин Украины. Если есть какие-то юридические претензии — они должны быть рассмотрены украинским судом в первую очередь, и дело должно рассматриваться в Украине", — заявил Давид Арахамия. — "Михаил действительно реформатор и продвигает очень много реформаторских идей и здесь в Украине. Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома!".

1 октября Михеила Саакашвили арестовали в Грузии, где он был заочно осужден по двум уголовным делам. По словам грузинского премьер-министра, Ираклия Гарибашвили, правоохранители знали маршрут перемещения задержанного и выполнили свою работу на высшем уровне. Михеил Саакашвили прибыл в страну накануне местных выборов, в которых принимала участие его партия "Единое национальное движение".

Накануне появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестан сильно похудел и едва передвигается.

13 октября в столице Грузии, Тбилиси, состоялась акция протеста против ареста Михеила Саакашвили. По разным оценкам, свобождения политика требовали от 20 до 50 тысяч человек, которые заполонили главную городскую площадь и близлежащий проспект.