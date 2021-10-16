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Политика Задержание Саакашвили

"Он — гражданин Украины": Арахамия потребовал освободить и вернуть Саакашвили (видео)

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Давид Арахамия
Фото: Скриншот | Давид Арахамия во время видеообращения по поводу ареста Михеила Саакашвили

Давид Арахамия считает, что любые юридические вопросы относительно Михеила Саакашвили необходимо решать через украинский суд.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия записал обращение в поддержку третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. Ролик опубликовали в Facebook.

Давид Арахамия предстал перед камерой в белой футболке с надписью "Free Misha" ("Освободите Мишу") и от лица "слуг народа" выразил поддержку задержанному Михеилу Саакашвили. Он потребовал, чтобы грузинского политика немедленно выпустили из тюрьмы в Рустави и вернули в Украину как украинского гражданина. Народный депутат также подчеркнул, что экс-президент в Украине является чиновником высокого ранга и возглавляет Национальный совет реформ. Глава фракции также напомнил о достижениях Саакашвили, в частности о важных инфраструктурных объектах, построенные в Грузии при его правлении.

"Он — гражданин Украины. Если есть какие-то юридические претензии — они должны быть рассмотрены украинским судом в первую очередь, и дело должно рассматриваться в Украине", — заявил Давид Арахамия. — "Михаил действительно реформатор и продвигает очень много реформаторских идей и здесь в Украине. Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома!".

1 октября Михеила Саакашвили арестовали в Грузии, где он был заочно осужден по двум уголовным делам. По словам грузинского премьер-министра, Ираклия Гарибашвили, правоохранители знали маршрут перемещения задержанного и выполнили свою работу на высшем уровне. Михеил Саакашвили прибыл в страну накануне местных выборов, в которых принимала участие его партия "Единое национальное движение".

Накануне появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестан сильно похудел и едва передвигается.

13 октября в столице Грузии, Тбилиси, состоялась акция протеста против ареста Михеила Саакашвили. По разным оценкам, свобождения политика требовали от 20 до 50 тысяч человек, которые заполонили главную городскую площадь и близлежащий проспект.