"Він — громадянин України": Арахамія вимагає звільнити і повернути Саакашвілі (відео)

Давид Арахамія вважає, що будь-які юридичні питання щодо Михеїла Сакашвілі потрибно вирішувати через український суд.

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія записав звернення на підтримку третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Ролик опублікували в Facebook.

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Давид Арахамія постав перед камерою в білій футболці з написом "Free Misha" ( "Звільніть Мішу") і від імені "слуг народу" висловив підтримку затриманому Міхеілу Саакашвілі. Він зажадав, щоб грузинського політика негайно випустили з в'язниці в Руставі і повернули в Україну як українського громадянина. Народний депутат також підкреслив, що екс-президент в Україні є чиновником високого рангу і очолює Національну раду реформ. Глава фракції також нагадав про досягнення Саакашвілі, зокрема про важливих інфраструктурних об'єктах, побудовані в Грузії при його правлінні.

"Він — громадянин України. Якщо є якісь юридичні претензії — вони повинні бути розглянуті українським судом в першу чергу, і справа має розглядатися в Україні", — заявив Давид Арахамія. — "Михайло дійсно реформатор і просуває дуже багато реформаторських ідей і тут в Україні. Михайло, Україна з вами, ви нам потрібні, чекаємо вас дома!".

1 жовтня Міхеїла Саакашвілі заарештували в Грузії, де він був заочно засуджений за двома кримінальними справами. За словами грузинського прем'єр-міністра, Іраклія Гарібашвілі, правоохоронці знали маршрут переміщення затриманого і виконали свою роботу на найвищому рівні. Міхеїл Саакашвілі прибув в країну напередодні місцевих виборів, в яких брала участь його партія "Єдиний національний рух".

Напередодні з'явилася інформація, що стан Міхеїла Саакашвілі сильно погіршився у в'язниці після оголошення голодовки. Як повідомила представник "ЕНД" Анна Цітлідзе, арестан сильно схуд і ледве пересувається.

13 жовтня в столиці Грузії, Тбілісі, відбулася акція протесту проти арешту Міхеїла Саакашвілі. За різними оцінками, свобожденія політика вимагали від 20 до 50 тисяч осіб, які заполонили головну міську площу і довколишній проспект.