"Верен Украине": Саакашвили из тюрьмы в Грузии написал письмо мэру Львова Садовому (фото)

Заключенный заявил, что помочь родной стране — это его долг, однако он надеется в скором времени вернуться в Украину. Мэр Львова же сообщил, что состояние Саакашвили снова ухудшилось.

Бывший президент Грузии и руководитель украинского "Офиса простых решений и результатов" Михеил Саакашвили, которого в начале октября арестовали в его родной стране, написал из тюрьмы письмо мэру Львова Андрею Садовому. Об этом сообщил сам градоначальник 23 октября на своей странице в Facebook, обнародовав написанное ему послание.

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В письме Саакашвили обратился к Садовому как к "дорогому другу Андрею", заверил, что был счастлив прочесть его слова поддержки и заявил, что помочь Грузии — это его долг.

"Но ты также знаешь, что я очень люблю и верен Украине и надеюсь в ближайшее время вернуться. Спасибо", — написал Саакашвили.

[ + – ] Письмо Саакашвили Садовому из тюрьмы

Сам Садовый сообщил, что накануне заключенного посетила его возлюбленная Лиза Ясько, которая является также нардепом от "Слуги народа". По словам мэра Львова, ночью Саакашвили стало хуже и он нуждается в госпитализации с качественной медпомощью.

"Я надеюсь, что грузинское достоинство будет выше желания свести счеты", — написал Садовый, подчеркнув, что они не имеют права оставлять друга в беде и что украинская власть не сможет просто отмалчиваться.

[ + – ] Садовый о письме Саакашвили из тюрьмы

Напомним, Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Туда он вернулся накануне местных выборов, в которых участвовала и его партия. На родине Саакашвили был заочно приговорен к лишению свободы по двум уголовным производствам (по одному из них — на 6 лет), потому сразу же после задержания его доставили отбывать наказание в тюрьму города Рустави. Там он объявил о голодовке. По словам Лизы Ясько, Саакашвили за время в тюрьме потерял уже более 15 кг.