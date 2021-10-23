"Верен Украине": Саакашвили из тюрьмы в Грузии написал письмо мэру Львова Садовому (фото)
Заключенный заявил, что помочь родной стране — это его долг, однако он надеется в скором времени вернуться в Украину. Мэр Львова же сообщил, что состояние Саакашвили снова ухудшилось.
Бывший президент Грузии и руководитель украинского "Офиса простых решений и результатов" Михеил Саакашвили, которого в начале октября арестовали в его родной стране, написал из тюрьмы письмо мэру Львова Андрею Садовому. Об этом сообщил сам градоначальник 23 октября на своей странице в Facebook, обнародовав написанное ему послание.
В письме Саакашвили обратился к Садовому как к "дорогому другу Андрею", заверил, что был счастлив прочесть его слова поддержки и заявил, что помочь Грузии — это его долг.
"Но ты также знаешь, что я очень люблю и верен Украине и надеюсь в ближайшее время вернуться. Спасибо", — написал Саакашвили.
Сам Садовый сообщил, что накануне заключенного посетила его возлюбленная Лиза Ясько, которая является также нардепом от "Слуги народа". По словам мэра Львова, ночью Саакашвили стало хуже и он нуждается в госпитализации с качественной медпомощью.
"Я надеюсь, что грузинское достоинство будет выше желания свести счеты", — написал Садовый, подчеркнув, что они не имеют права оставлять друга в беде и что украинская власть не сможет просто отмалчиваться.
Напомним, Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Туда он вернулся накануне местных выборов, в которых участвовала и его партия. На родине Саакашвили был заочно приговорен к лишению свободы по двум уголовным производствам (по одному из них — на 6 лет), потому сразу же после задержания его доставили отбывать наказание в тюрьму города Рустави. Там он объявил о голодовке. По словам Лизы Ясько, Саакашвили за время в тюрьме потерял уже более 15 кг.