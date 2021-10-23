"Вірний Україні": Саакашвілі з в'язниці в Грузії написав листа меру Львова Садовому (фото)

Ув'язнений заявив, що допомогти рідній країні — це його обов'язок, однак він сподівається незабаром повернутися в Україну. Мер Львова ж повідомив, що стан Саакашвілі знову погіршився.

Колишній президент Грузії й керівник українського "Офісу простих рішень і результатів" Міхеїл Саакашвілі, якого на початку жовтня заарештували в його рідній країні, написав з в'язниці листа меру Львова Андрію Садовому. Про це повідомив сам градоначальник 23 жовтня на своїй сторінці в Facebook, оприлюднивши написане йому послання.

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У листі Саакашвілі звернувся до Садового як до "дорогого друга Андрія", запевнив, що був щасливий прочитати його слова підтримки та заявив, що допомогти Грузії — це його обов'язок.

"Але ти також знаєш, що я дуже люблю і вірний Україні й сподіваюсь в найближчий час повернутись. Дякую", — написав Саакашвілі.

[ + – ] Лист Саакашвілі Садовому з в'язниці

Сам Садовий повідомив, що напередодні ув'язненого відвідала його кохана Ліза Ясько, яка є також нардепом від "Слуги народу". За словами мера Львова, вночі Саакашвілі стало гірше і він потребує госпіталізації з якісною медичною допомогою.

"Я сподіваюсь, що грузинська гідність буде вищою за бажання звести рахунки", — написав Садовий, підкресливши, що вони не мають права залишати друга в біді й що українська влада не зможе просто відмовчуватися.

[ + – ] Садовий про лист Саакашвілі з в'язниці

Нагадаємо, Саакашвілі був затриманий в Грузії 1 жовтня. Туди він повернувся напередодні місцевих виборів, в яких брала участь і його партія. На батьківщині Саакашвілі був заочно засуджений до позбавлення волі за двома кримінальними провадженнями (по одному з них — на 6 років), тому відразу ж після затримання його доставили відбувати покарання в тюрму міста Руставі. Там він оголосив про голодування. За словами Лізи Ясько, Саакашвілі за час у в'язниці втратив уже понад 15 кг.