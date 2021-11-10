Глава Минкульта Александр Ткаченко подает в отставку, — СМИ

Министр решил уйти со своей должности из-за решения правительства отделить Госкино от профильного министерства. Процедуру провели без согласования с Александром Ткаченко.

Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко подает в отставку. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники.

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По данным журналистов, министр решил уйти в отставку после того, как Кабинет министров поддержал на закрытом заседании отделение Госкино от Минкульта.

Инсайдеры утверждают, что Александр Ткаченко узнал об отделении Госкино от профильного министерства постфактум, когда находился в командировке во Франции. Более того, Кабмин не согласовывал эту процедуру с Министерством культуры.

"Фактически, с подачи Офиса президента Кабмин без согласования с Минкультом перебрал полномочия к Госкино по формированию и реализации политики в сфере кино. Юридически такой орган, как Госкино, не может оставаться в статусе ЦОИВ (Центральный орган исполнительной власти — ред.). Теперь Госкино должно стать Министерством кино", — продолжил собеседник и добавил, что отделение Госкино от Минкульта "стало последней каплей" для Александра Ткаченко.

Инсайдер журналистов напоминает, что глава Министерства культуры выступал против отделения государственного агентства, поскольку, по мнению Ткаченко, такая процедура "противоречила логике реформы", которая стартовала еще до его назначения.

После отделения Госкино от Минкульта, как добавляет собеседник, Александр Ткаченко в четверг, 11 ноября, подаст спикеру Верховной Рады свое заявление об отставке.

Отметим, что серьезные кадровые перестановки в Кабмине начались 1 ноября, когда глава Минреинтеграции Алексей Резников написал заявление об увольнении.

Вслед за Алексеем Резниковым в отставку подали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и глава Минэкономики Алексей Любченко. Последним заявление об увольнении подал министр обороны Украины Андрей Таран.