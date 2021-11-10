Голова Мінкульту Олександр Ткаченко подає у відставку, — ЗМІ

Міністр вирішив піти з посади через рішення уряду відокремити Держкіно від профільного міністерства. Процедуру провели без погодження з Олександром Ткаченком.

Голова Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подає у відставку. Про це повідомляє Українська правда із посиланням на свої джерела.

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За даними журналістів, міністр вирішив піти у відставку після того, як Кабінет Міністрів підтримав на закритому засіданні відділення Держкіно від Мінкульту.

Інсайдери стверджують, що Олександр Ткаченко дізнався про відокремлення Держкіно від профільного міністерства постфактум, коли перебував у відрядженні у Франції. Більше того, Кабмін не погоджував цієї процедури з Міністерством культури.

"Фактично, з подання Офісу президента Кабмін без погодження з Мінкультом перебрав повноваження до Держкіно щодо формування та реалізації політики у сфері кіно. Юридично такий орган, як Держкіно, не може залишатися у статусі ЦОВВ (Центральний орган виконавчої влади – ред.). Тепер Держкіно має стати Міністерством кіно", — продовжив співрозмовник і додав, що відділення Держкіно від Мінкульту "стало останньою краплею" для Олександра Ткаченка.

Інсайдер журналістів нагадує, що голова Міністерства культури виступав проти відділення державного агентства, оскільки, на думку Ткаченка, така процедура "суперечила логіці реформи", яка стартувала ще до його призначення.

Після відокремлення Держкіно від Мінкульту, як додає співрозмовник, Олександр Ткаченко в четвер, 11 листопада, подасть спікеру Верховної Ради свою заяву про відставку.

Зазначимо, що серйозні кадрові перестановки в Кабміні розпочалися 1 листопада, коли голова Мінреінтеграції Олексій Резніков написав заяву про звільнення.

Слідом за Олексієм Резніковим у відставку подали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та голова Мінекономіки Олексій Любченко. Останню заяву про звільнення подав міністр оборони України Андрій Таран.