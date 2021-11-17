Bellingcat пообещали выпустить текстовую версию расследования по "вагнеровцам" уже сегодня

Первая информация о подготовке материала появилась еще в декабре 2020, однако дата выхода переносилась почти полгода.

В среду, 17 ноября, независимая группа расследователей Bellingcat выпустит текстовую версию расследования возможного срыва спецоперации по поимке бойцов частной военной компании "Вагнер", произошедшего под Минском накануне выборов президента Беларуси летом 2020 года. Об этом во вторник, 16 ноября, своем Twitter сообщил представитель проекта Арик Толер.

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"(Расследование выйдет) завтра, не беспокойтесь. Выйдет когда я проснусь тут, в США", — сообщил участник Bellingcat.

Вчера Толер также сообщил, что на данный момент завершается работа над переводом текста расследования — оно выйдет одновременно на двух языках, русском и английском. Также, по его словам, команда Bellingcat заканчивала включение некоторых новых комментариев, "полученных с опозданием от лиц/групп, указанных в расследовании".

В пресс-службе группы расследователей уточнили, что объем текста расследования превышает 11 тысяч слов. В нем будут изложены выводы журналистов, основанные на "интервью с людьми, лично причастными к операции".

Основатель и исполнительный директор Bellingcat Элиот Хиггинс вслед за Толером также сообщил, что расследование "вагнергейта" выйдет сегодня.

"Добавляем последние штрихи. Я не буду говорить, когда именно (выйдет публикация), так как мы в любом случае не успеем, но мы выпустим ее как только все будет готово", — написал расследователь в Twitter.

Хиггинс добавил, что сегодня выйдет "очень длинная текстовая версия" расследования, а не фильм или сериал Netflix.

"У нас нет сделки с Netflix, несмотря на то, что сообщалось", — уточнил основатель группы.

При этом руководитель проекта заверил, что фильм, посвященный "вагнергейту" выйдет позже, однако дата еще не определена.

Что такое "вагнергейт"?

Этим термином называют возможный срыв операции украинских спецслужб по поимке российских наемников. Речь идет о событиях, произошедших 29 июля, когда в санатории под Минском белорусские силовики задержали 33 человек, которые, по их словам, прибыли в республику "для дестабилизации ситуации перед президентскими выборами".

Позднее Офис генпрокурора Украины сообщил, что часть из задержанных в Беларуси боевиков участвовали в войне на Донбассе, а некоторые из них могли быть причастны к крушению малазийского Боинга. Украинское ведомство обратилось к белорусским коллегам с просьбой выдать 28 из задержанных лиц. Однако уже 14 августа стало известно, что почти всех задержанных передали России.

В декабре прошлого года болгарский журналист и главный расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщил, что Украина планировала задержать российских боевиков в рамках спецоперации, которая провалилась из-за политического решения, принятого в Киеве, "на уровне президентской институции". Тогда же участник проекта заявил, что Bellingcat готовит расследование инцидента, обнародование которого впоследствии переносилось практически полгода. Ранее Хиггинс обещал, что текстовая часть материалов выйдет до конца октября, однако этого не произошло.

В Офисе президента отрицали свою связь с провалом спецоперации.